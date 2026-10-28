Công ty của cựu CEO Green SM tăng vốn lên gần 60 tỷ đồng, sản xuất xe điện 3 bánh

Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của CTCP công nghệ và năng lượng xanh AVES từ giữa tháng 10, vốn điều lệ của AVES tăng từ 42 tỷ đồng lên 59,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 17,1 tỷ đồng (khoảng 40,7%).

Đây là lần tăng thứ hai của AVES trong vòng 1 tháng. Trước đó, đầu tháng 10, AVES từng có lần tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng.

AVES là công ty do ông Nguyễn Văn Thanh, cựu CEO của Green SM tham gia sáng lập.

Cơ cấu vốn không đổi với 100% vốn điều lệ thuộc nguồn vốn tư nhân và được góp bằng đồng Việt Nam. Không có vốn nhà nước, vốn nước ngoài, vàng hay ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Cùng với việc tăng vốn, AVES cũng cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh, bổ sung hoạt động sản xuất phương tiện hai bánh, ba bánh, bán buôn ô tô, xe máy và phụ tùng liên quan.

Ảnh minh hoạ.

Việc bổ sung ngành nghề sản xuất xe ba bánh phù hợp với định hướng phát triển danh mục phương tiện điện mà AVES từng công bố. Bên cạnh xe đạp điện và xe máy điện, doanh nghiệp đã giới thiệu những hình ảnh ý tưởng về xe ba bánh phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, AVES hiện chưa công bố kế hoạch thương mại hóa cụ thể đối với phân khúc xe ba bánh. Hai dòng sản phẩm được xác nhận sẽ ưu tiên đưa ra thị trường vẫn là xe máy điện và xe đạp điện, dự kiến vào mùa hè năm 2027.

Phát triển R&D Tech Lab

Theo định hướng được công bố, AVES phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên ba trụ cột gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh kết nối Internet vạn vật (IoT).

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp ưu tiên phát triển phương tiện di chuyển sử dụng năng lượng điện, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ cơ khí, điện - điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và dữ liệu vào sản phẩm.

AVES đang chuẩn bị cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất thương mại.

Doanh nghiệp cũng triển khai tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến kỹ thuật, sản xuất và chuỗi cung ứng, từ kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư điện - điện tử, nhân sự kiểm soát chất lượng đến chuyên viên mua hàng, quản lý logistics và kế hoạch sản xuất.

Một số vị trí tuyển dụng yêu cầu khả năng sử dụng tiếng Trung, trong đó có nhân sự quản lý dự án và mua hàng. Các vị trí logistics được giao nhiệm vụ liên quan đến vận chuyển xuyên biên giới, thủ tục hải quan và phối hợp với các đối tác cung ứng. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật, AVES còn tìm kiếm ý tưởng sản phẩm thông qua cuộc thi thiết kế xe máy điện AVES Future Mobility Challenge 2026.

AVES gia nhập ngành xe điện khi nhu cầu phương tiện hai bánh chạy điện tại Việt Nam đang tăng nhanh. Theo dữ liệu của Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ 513.742 xe máy điện, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm khoảng 27,7% tổng doanh số xe hai bánh, tăng mạnh so với mức 16,8% trong cùng kỳ năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng của xe máy điện cao hơn đáng kể so với mức tăng 19,6% của toàn thị trường xe hai bánh. Việt Nam hiện thuộc nhóm thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Trên thị trường nội địa, AVES sẽ phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu đã có hoạt động sản xuất, phân phối và hệ thống khách hàng, như VinFast, Yadea, Pega, Dat Bike, Honda và các nhà sản xuất khác.

Theo Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy điện VinFast tăng hơn 170% so với cùng kỳ. Các thương hiệu như Yadea, Pega và Dat Bike cũng ghi nhận tăng trưởng, trong khi Honda đang đẩy mạnh sự hiện diện ở phân khúc phương tiện điện.

Ở quy mô toàn cầu, báo cáo Global EV Outlook 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết doanh số xe điện hai bánh và ba bánh trong năm 2025 đạt khoảng 11 triệu chiếc, tăng gần 15% so với năm trước, tương đương khoảng 15% tổng doanh số phương tiện hai bánh và ba bánh.