Nước hoa Beckham bị phát hiện tại cửa hàng giảm giá và trạm xăng ở Anh, làm dấy lên tranh chấp về cách phân phối và giá trị thương hiệu. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

DB Ventures, công ty cấp phép thương hiệu David Beckham, bày tỏ sự “sốc và thất vọng” khi phát hiện dòng nước hoa mang tên cựu danh thủ được bày bán tại chuỗi bán lẻ giá rẻ Poundland và các trạm xăng ở Anh.

Theo hồ sơ tòa án được The Guardian công bố ngày 16/11, DB Ventures đã khởi kiện Coty, đối tác sản xuất nước hoa mang thương hiệu David Beckham, với cáo buộc phân phối sản phẩm qua những kênh bán lẻ chưa được hai bên thống nhất.

DB Ventures phát hiện nước hoa Beckham được bày bán tại Poundland, chuỗi bán lẻ giá rẻ đang gặp khó khăn tại Anh, và trong một “thùng hàng giảm giá tại trạm xăng” không được tiết lộ địa điểm. Luật sư đại diện DB Ventures cho rằng cách phân phối này phản ánh sự “tuyệt vọng và lòng tham” của công ty nước hoa Coty.

Coty, có trụ sở tại Hà Lan, đã hợp tác với thương hiệu Beckham hơn 10 năm qua và sản xuất hơn 30 dòng nước hoa mang tên cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Tại Anh, các sản phẩm này có giá bán khoảng 20 bảng Anh (26 USD) mỗi chai.

DB Ventures cáo buộc Coty đã bán ít nhất 18 triệu bảng Anh (24 triệu USD) sản phẩm mang thương hiệu David Beckham thông qua các kênh phân phối chưa được phê duyệt.

Trong hồ sơ kiện, luật sư của DB Ventures nhấn mạnh công ty luôn yêu cầu các đối tác được cấp phép duy trì hình ảnh phong cách sống và sự sang trọng mà Beckham đã dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ. Đại diện pháp lý của công ty cho rằng việc nước hoa xuất hiện tại các điểm bán hàng giá rẻ khiến thương hiệu David Beckham bị gắn với hình ảnh hàng hóa giảm giá, đi ngược lại định vị cao cấp mà doanh nghiệp muốn duy trì.

DB Ventures yêu cầu Coty bồi thường và thanh toán các khoản thiệt hại tổng cộng 41 triệu USD (khoảng 31 triệu bảng Anh). Công ty cũng cáo buộc đối tác kê khai doanh thu thuần thấp hơn thực tế 123 triệu USD (khoảng 93 triệu bảng Anh), khiến DB Ventures thất thu khoảng 6 triệu USD (4,5 triệu bảng Anh) tiền bản quyền.

Trong khi đó, Coty đã nộp văn bản phản hồi, đề nghị tòa bác đơn kiện. Doanh nghiệp phủ nhận từng bán nước hoa David Beckham tại Poundland, đồng thời cho rằng mình có quyền quyết định địa điểm phân phối dòng sản phẩm này.

Công ty quản lý thương hiệu nước hoa của David Beckham yêu cầu đối tác Coty bồi thường 41 triệu USD vì bán sản phẩm tại các kênh phân phối không nằm trong thỏa thuận. Ảnh: David Beckham Fragrances.

Tranh chấp với Coty diễn ra trong lúc các hoạt động kinh doanh gắn với tên tuổi Beckham vẫn mang lại nguồn thu đáng kể. Sau khi giải nghệ năm 2013, cựu danh thủ phát triển đế chế kinh doanh DRJB Holdings xoay quanh thương hiệu cá nhân.

Tập đoàn gồm 3 đơn vị chính. Trong đó, DB Ventures là bộ phận lớn nhất, phụ trách phần lớn hoạt động hợp tác thương mại của Beckham với các thương hiệu như Hugo Boss. Seven Global quản lý các thỏa thuận cấp phép thương hiệu với những đối tác như Adidas. Đơn vị còn lại, Studio 99, là công ty sản xuất đứng sau các bộ phim tài liệu về David và Victoria Beckham trên Netflix.

Theo báo cáo tài chính được Daily Mail dẫn lại, mảng nước hoa và thương hiệu cao cấp mang tên Beckham đạt doanh thu 6,3 triệu bảng Anh (8,3 triệu USD) trong năm qua, với lợi nhuận 5,4 triệu bảng (7,1 triệu USD). Ở cấp độ tập đoàn, DRJB Holdings đạt lợi nhuận 50 triệu bảng (66,1 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025.

Trong năm 2026, doanh nghiệp thực hiện hai đợt chi trả cổ tức trị giá 38,9 triệu bảng (khoảng 51 triệu USD) và 46,6 triệu bảng (61,5 triệu USD) cho các cổ đông.

David Beckham nhận khoản cổ tức trị giá 51 triệu USD từ tập đoàn, sau một loạt hợp đồng thương mại sinh lời gắn với World Cup. Riêng trong mùa giải diễn ra vào mùa hè năm nay, cựu danh thủ xuất hiện trong khoảng 12 chiến dịch quảng cáo, hợp tác với Lenovo, McDonald's và Bank of America.

Theo bảng xếp hạng người giàu thường niên mới nhất của Sunday Times, tổng tài sản của vợ chồng Beckham ước tính đạt 1,2 tỷ bảng Anh (khoảng 1,5 tỷ USD).