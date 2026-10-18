Công ty cũ đã phá sản, chốt sổ BHXH thế nào?

Trên Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc N.T.T đặt câu hỏi: "Trước đây, tôi có đóng BHXH tại công ty A. Sau đó tôi chuyển sang làm việc tại công ty mới. Trong khoảng thời gian đó, công ty A không hoạt động nữa và tôi không chốt được sổ BHXH.

Tôi đã liên hệ cơ quan BHXH và được trả lời, phải liên hệ công ty cũ để chốt sổ và đóng tiền nợ BHXH. Tuy nhiên công ty đã phá sản. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được tiếp tục tham gia BHXH?"

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Tp. Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ về người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH. Sau khi thu hồi được số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Nếu trường hợp công ty A không còn hoạt động và chưa đóng đủ BHXH bà được cơ quan BHXH chốt sổ ở công ty cũ đến thời điểm đã đóng đủ BHXH, bà liên hệ cơ quan BHXH nơi công ty A đăng ký tham gia BHXH để được chốt sổ.

Nếu trường hợp công ty A đã thực hiện báo giảm lao động đối với bà, khi làm việc tại đơn vị mới và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì công ty mới có trách nhiệm đăng ký, đóng BHXH cho bà theo quy định dựa trên mã số BHXH bà đã được cấp.

Việc công ty cũ còn nợ tiền đóng BHXH không ảnh hưởng đến việc tiếp tục tham gia BHXH của bà tại công ty mới.

Đối với thời gian công ty A còn nợ BHXH, cơ quan BHXH thực hiện xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đơn vị đã đóng; sau khi thu hồi được số tiền còn nợ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH theo quy định.

Đề nghị bà cung cấp mã số BHXH để cơ quan BHXH có cơ sở kiểm tra cụ thể quá trình tham gia BHXH tại công ty A và hướng dẫn giải quyết theo quy định.