Công ty CP Việt Trung Quảng Bình: Tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Phan Văn Thành cho biết: Căn cứ vào những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm theo kết luận của Thanh tra tỉnh, Công ty đã tổ chức hội nghị cốt cán toàn Công ty và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát, trưởng các phòng ban chuyên môn và các cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện để xảy ra những tồn tại, hạn chế, mà kết luận của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra.

Công ty CP Việt Trung Quảng Bình quyết tâm giải quyết, xử lý dứt điểm các trường hợp cơi nới, lấn chiếm đất của công ty trong năm 2026 - Ảnh: B.T

Theo đó, tập thể và các cá nhân đã nghiêm túc nhận khuyết điểm trước tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, có chương trình, kế hoạch cụ thể để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được kết luận của Thanh tra tỉnh chỉ ra. Qua đó nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách.

Về hướng khắc phục, ông Phan Văn Thành cho biết: Về lĩnh vực kinh tế, Công ty đã thực hiện nộp số tiền sai phạm 175,642 triệu đồng theo quyết định của Thanh tra tỉnh (gồm tiền thu hồi thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào số tiền 39,751 triệu đồng và tiền thuê đất chưa nộp từ năm 2023-2025 số tiền 135,891 triệu đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với việc khắc phục trong lĩnh vực đất đai, Công ty đã giao cho Giám đốc, Ban Quản lý Đất đai và Kế toán trưởng của Công ty trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 34,97ha. Quyết tâm hoàn thành trong quý IV/2026 hoặc chậm nhất trong quý I/2027. Nếu vượt quá thời gian năm 2026, cần làm việc với Cục thuế, Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể việc kê khai và nộp thuế đối với diện tích đất này của năm 2026. Bên cạnh đó, tham mưu hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích đất mà Nhà nước đã thu hồi để thực hiện các dự án với diện tích 30,93 ha, hoàn thành trong quý IV/2026.

Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải quyết, xử lý các trường hợp cơi nới, lấn chiếm đất của Công ty. Quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Đặc biệt, Công ty yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, kiểm điểm nghiêm túc các nội dung yêu cầu trong kết luận của Thanh tra tỉnh, lấy đó làm bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quản lý, sử dụng các loại tài sản được giao; việc thiếu nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật.

Công ty CP Việt Trung Quảng Bình đang làm việc với các sở, ban, ngành để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 34,97ha - Ảnh: B.T

"Để thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, cũng như đưa lại hiệu quả công việc tốt hơn, cao hơn, Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu để trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hiểu biết các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai cho người dân sinh sống xung quanh khu vực đất thuộc Công ty được Nhà nước giao quản lý nói chung và công nhân lao động của Công ty nói riêng", ông Phan Văn Thành cho biết thêm.