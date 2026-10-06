Công ty CP Trung Nam bị phạt do chậm công bố thông tin trái phiếu

Một trong những dự án của CTCP Trung Nam tại Đà Nẵng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Trung Nam (Trungnam Land), có trụ sở tại TP Đà Nẵng, là công ty thành viên thuộc Công ty CP Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group).

Theo quyết định, Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các tài liệu được xác định chậm công bố liên quan đến nhiều kỳ trong giai đoạn 2021-2025, gồm báo cáo về tình hình sử dụng vốn, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu giai đoạn 2021-2022; báo cáo kiểm toán việc sử dụng vốn huy động từ trái phiếu; báo cáo thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu và kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCH2224005.

Việc chậm công bố thông tin diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch của các doanh nghiệp huy động vốn lớn. Đối với trái chủ, các báo cáo định kỳ là nguồn thông tin quan trọng để theo dõi dòng tiền, tình hình tài chính và việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành.

Việc chậm công bố thông tin không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, song có thể khiến nhà đầu tư thiếu dữ liệu cần thiết để theo dõi khoản đầu tư và đánh giá rủi ro.

Trường hợp Trung Nam tiếp tục cho thấy yêu cầu duy trì kỷ luật công bố thông tin là vấn đề đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp huy động vốn qua kênh trái phiếu. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đúng hạn không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao tính minh bạch và kỷ luật của thị trường vốn.