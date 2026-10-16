Công ty CP Cao su Đà Nẵng miễn nhiệm Tổng giám đốc bị khởi tố

Theo Thông báo của Công ty CP Cao su Đà Nẵng gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16/10/2026, HĐQT công ty đã họp và ban hành nghị quyết thông qua các nội dung: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Ông Nhựt thôi là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngày có hiệu lực từ 16/10/2026.

Lý do miễn nhiệm đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là "bị khởi tố".

Trụ sở Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết của HĐQT Công ty cử ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Đồng thời giao ông Văn Trung Tâm – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng – phụ trách Ban điều hành DRC, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi DRC bổ nhiệm được Tổng giám đốc hoặc có quyết định thay thế.

Theo công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16/10/2026, Công ty CP Cao su Đà Nẵng nhận được Quyết định của Viện KSND Tp. Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 353 BLHS.

Bên cạnh đó, Công ty CP Cao su Đà Nẵng cũng nhận được văn bản của Tập đoàn hóa chất Việt Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DRC đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Ông Nhựt thôi đại diện 10% vốn điều lệ của DRC. Điều chỉnh tỷ lệ % đại diện của Tập đoàn tại DRC của ông Nguyễn Xuân Bắc từ 10,51% lên 20,51% kể từ ngày 16/10/2026.