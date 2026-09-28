Công ty con Vinhomes vừa trúng thầu dự án 21.500 tỷ tại Hưng Yên

Theo Báo Đấu thầu, ngày 23/9, Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam đã được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Được biết, Liên danh Sao Mai - Bóng đá Việt Nam cũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự thầu dự án Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư 21.500 tỷ đồng, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 172 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Văn Giang và Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất ở khoảng 64 ha, đất khu dịch vụ (thương mại, dịch vụ) khoảng 15 ha, đất khu dịch vụ du lịch khoảng 3,5 ha, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và công trình công cộng…

Dự án dự kiến phát triển đa dạng các loại hình nhà ở như nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự, cùng các khu thương mại, dịch vụ và trường học.

Khu đô thị có vị trí thuận lợi khi giáp Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tạo lợi thế về kết nối giao thông và phát triển đô thị.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện khoảng 7 năm 10 tháng kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, từ quý III/2026 đến quý II/2027 sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Từ quý III/2027 đến quý II/2034, dự án sẽ được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Về nhà đầu tư trúng thầu, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai là nhà đầu tư đứng đầu Liên danh Sao Mai - Bóng đá Việt Nam. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Tòa nhà TechnoPark Tower, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Công ty được thành lập năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét quý II/2026 do Vinhomes công bố, tại ngày 30/6, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai nằm trong danh sách công ty con của doanh nghiệp, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp được thành lập năm 2010, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao và kinh doanh bất động sản.

Hưng Yên đang thu hút nhiều chủ đầu tư bất động sản về triển khai các dự án khu đô thị quy mô lớn. Trong ảnh là Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 của chủ đầu tư Vinhomes tại địa phương này. Ảnh: T.N.

Việc Hưng Yên chuẩn bị triển khai thêm một khu đô thị quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh những năm qua, Văn Giang nói riêng và tỉnh này nói chung đã thu hút nhiều tập đoàn bất động sản lớn, với hàng loạt dự án quy mô hàng tỷ USD.

Nổi bật trong số đó là khu đô thị Ecopark, một trong những khu đô thị quy mô lớn tại miền Bắc, được phát triển trên diện tích khoảng 500 ha.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng sớm hiện diện với 2 đại dự án gồm Vinhomes Ocean Park 2, triển khai từ năm 2021, vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha; và Vinhomes Ocean Park 3 với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha.

Sunshine Group cũng đang đẩy mạnh triển khai dự án Sunshine Legend City tại địa phương này, dự kiến cung cấp gần 8.000 căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.

Không chỉ các dự án đang được triển khai, Hưng Yên còn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn với những kế hoạch phát triển đô thị và du lịch quy mô lớn. Đáng chú ý, Sun Group đang xúc tiến các thủ tục triển khai một dự án quy mô 1.400 ha tại địa phương này.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, trong 5 năm tới, địa phương cần phát triển mới khoảng 64,6 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm khoảng 48,1 triệu m2 sàn, tương đương 74,5% tổng nhu cầu, với khoảng 310.000 căn, gấp gần 9 lần số lượng nguồn cung phân khúc này hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Địa phương cũng cần khoảng 3,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương ứng 55.500 căn. Phần còn lại khoảng 13,3 triệu m2 sàn là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, tương ứng khoảng 111.000 căn.

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết nhu cầu nhà ở trên phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh, trong đó địa phương đặt mục tiêu chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, với tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt khoảng 60-65%.