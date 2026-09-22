Công ty con của Vĩnh Hoàn (VHC) góp 13,26 tỷ đồng lập pháp nhân mới

Công ty con của Vĩnh Hoàn góp vốn thành lập pháp nhân mới

CTCP Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) vừa thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinos.

Theo đó, Công ty Vĩnh Hoàn Collagen sẽ góp 13,26 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn tại pháp nhân mới. Đồng thời, Vĩnh Hoàn giao bà Trần Thị Hoàng Thư làm người đại diện quản lý phần vốn góp của đơn vị tại Công ty TNHH Vinos. Vĩnh Hoàn không công bố chi tiết về lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Vinos.

Tính đến ngày 30/6/2026, Vĩnh Hoàn sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 1647, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động trong lĩnh vực chiết xuất và sản xuất gelatin, collagen. Như vậy, thông qua Vĩnh Hoàn Collagen, Vĩnh Hoàn sẽ gián tiếp sở hữu 51% vốn tại Công ty TNHH Vinos sau khi việc góp vốn được thực hiện.

Doanh thu tháng 8 tăng nhẹ sau khi giảm trong tháng 7

Về hoạt động kinh doanh, theo công bố của Vĩnh Hoàn, tổng doanh thu tháng 8/2026 đạt 1.099 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm sản phẩm, trong đó phụ phẩm tăng 21%, sản phẩm khác tăng 12%, mì và bánh tráng tăng 30%, bánh phồng tôm tăng 20% và sản phẩm giá trị gia tăng tăng 4%. Mức tăng này bù đắp một phần cho sự suy giảm của hai nhóm sản phẩm là cá tra và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, lần lượt giảm 4% và 34% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy doanh thu Vĩnh Hoàn đã trở lại mức tăng trưởng dương sau khi giảm trong tháng trước. Tháng 7/2026, doanh thu công ty đạt 1.148 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu so với tháng 7, doanh thu tháng 8 giảm khoảng 4%, tương đương 49 tỷ đồng.