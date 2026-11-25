CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex, HNX: CLM) mới đây đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo đó, Coalimex dự kiến phát hành 24,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ gần 170%. Cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm gần 170.000 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành rơi vào khoảng 245 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Coalimex dự kiến phát hành hơn 24,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ gần 170% (Ảnh minh họa).

Sau đợt phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Coalimex tăng từ 14,5 triệu lên khoảng 39 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ dự kiến tăng gấp 2,7 lần, từ gần 145 tỷ đồng lên hơn 390 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, cổ đông Coalimex cũng đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Trước đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 31,5% như đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Song tại Đại hội bất thường, doanh nghiệp đã thông qua phương án trả thêm cổ tức tiền mặt đợt 2/2025 với tỉ lệ 254%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận khoảng 25.409 đồng.

Với gần 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Coalimex dự kiến chi gần 368 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 55,41%, dự kiến thu về 204 tỷ đồng.

Trước Coalimex, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) cũng đưa ra kế hoạch phát hành 27,45 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 425 tỷ đồng và chia cổ tức tiền mặt tỉ lệ hơn 241%, tức mỗi cổ phiếu nhận 24.141 đồng.

Cổ phiếu tăng vọt, thanh khoản thấp

Kế hoạch trả cổ tức của Coalimex được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu CLM có đà tăng mạnh trong tháng 10 và tháng 11, đưa thị giá từ vùng giá 50.000 đồng lên khoảng 80.000 đồng/cổ phiếu.

Tại phiên giao dịch ngày 25/11, CLM đóng cửa ở mức 76.000 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Trong phiên, cổ phiếu mở cửa và đạt mức cao nhất tại 76.200 đồng, sau đó lùi về 76.000 đồng.

Diễn biến tích cực của thị giá cổ phiếu CLM trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Nếu tính từ mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 19/10, cổ phiếu CLM đã tăng 52% chỉ sau hơn một tháng. Đáng chú ý, cổ phiếu này ghi nhận nhiều phiên tăng mạnh trong giai đoạn cuối tháng 10 và đầu tháng 11, điển hình như ngày 29/10 tăng 8,88% lên 61.300 đồng, ngày 4/11 tăng 8,2% lên 66.000 đồng, ngày 10/11 tăng 9,87% lên 73.500 đồng và ngày 11/11 tăng 9,93% lên 80.800 đồng.

Dù vậy, ngay cả trong các phiên thị giá tăng mạnh, thanh khoản của CLM vẫn ở mức khá thấp. Nhiều phiên giao dịch chỉ ghi nhận vỏn vẹn vài trăm đến vài nghìn cổ phiếu được khớp lệnh, thậm chí có phiên không phát sinh giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Coalimex đạt doanh thu thuần hơn 5.080 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt gần 160 tỷ đồng, tăng hơn 120%.

Dù vậy, chi phí bán hàng tăng mạnh lên gần 97 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Kết quả, Coalimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng khoảng 45%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Coalimex đạt hơn 15.864 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song, chi phí bán hàng tăng lên hơn 228 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng từ 63 tỷ đồng lên 94 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm 84%. Sau khi trừ các chi phí và thuế, Coalimex báo lãi sau thuế đạt 76 tỷ đồng, tăng 23% và nhỉnh hơn kết quả của cả năm 2025.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Coalimex đạt hơn 3.033 tỷ đồng, tăng khoảng 76% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.954 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng từ 756 tỷ đồng lên gần 1.610 tỷ đồng, tương đương tăng 113%.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý III của Coalimex đạt hơn 2.197 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 919 tỷ đồng đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn, với hơn 2.190 tỷ đồng.