Công ty con của bầu Đức sắp đưa hơn 187 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM

Hơn 187 triệu cổ phiếu HGI lên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HGI) trên thị trường UPCoM.

Theo đó, HGI sẽ đưa hơn 187 triệu cổ phiếu vào giao dịch, tương ứng với mức vốn điều lệ 1.873 tỷ đồng. Ngày giao dịch đầu tiên dự kiến vào ngày 9/11 với mức giá tham chiếu là 60.600 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá tham chiếu này, quy mô vốn hóa của HGI khi lên sàn đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.

HGI có tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập vào tháng 10/2016, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý, tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây cùng các loại cây trồng khác.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 10 vừa qua, HGI đã nâng vốn điều lệ từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.

Hiện tại, doanh nghiệp này là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch kiêm cổ đông lớn, với tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ vào khoảng 74,79%.

Bức tranh kinh doanh quý III của HGI

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần gần 1.415 tỷ đồng; riêng mảng trái cây đóng góp hơn 1.068 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp trong kỳ của doanh nghiệp đạt gần 598 tỷ đồng (tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 42%), qua đó mang về gần 412 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ đi các khoản chi phí.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HGI đạt gần 3.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.129 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 7 lần và 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được khoảng 47% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của HGI đạt gần 12.625 tỷ đồng, tăng khoảng 1.968 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó khoản mục tiền và tiền gửi ngân hàng đạt tổng cộng khoảng 1.169 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản với giá trị gần 4.398 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào chi phí phát triển vườn cây ăn quả (hơn 2.748 tỷ đồng) và vườn cây cà phê (gần 1.574 tỷ đồng).

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay và thuê tài chính tại cuối quý III của doanh nghiệp ở mức gần 4.293 tỷ đồng, bao gồm hơn 2.667 tỷ đồng nợ ngắn hạn và khoảng 1.626 tỷ đồng nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt hơn 5.369 tỷ đồng, gồm 1.685 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 4.398 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức ttừng đánh giá HGI là doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái tập đoàn.

Theo kế hoạch kinh doanh đề ra, HGI đặt mục tiêu doanh thu trong các năm 2025, 2026 và 2027 lần lượt đạt 6.885 tỷ đồng, 8.951 tỷ đồng và 11.924 tỷ đồng, đi kèm lợi nhuận sau thuế tương ứng dự kiến ở mức 1.604 tỷ đồng, 2.085 tỷ đồng và 2.710 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HGI cũng dự kiến sẽ dành 50% lợi nhuận hằng năm để chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông trong 3 năm liên tiếp.