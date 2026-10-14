Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6% vào cuối năm 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa hiện quản lý 116 tổ quản lý vận hành điện tại 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với địa bàn quản lý rộng, việc giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện và hiệu quả đầu tư cải tạo lưới điện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng năm 2026, các đơn vị thuộc công ty đã xây dựng mới hơn 33 km đường dây trung thế, trong đó có hơn 5 km cáp ngầm; đưa vào vận hành 102 trạm biến áp với tổng công suất 27.520 kVA. Tổng giá trị đầu tư lưới điện trung thế đạt hơn 85 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư phát triển lưới điện, các đơn vị tập trung san tải, cải tạo lưới điện hạ thế, cân pha, xử lý các tuyến đường dây có tỷ lệ tổn thất cao, nhất là những nhánh rẽ một pha, góp phần khắc phục tình trạng quá tải và nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Tại hội nghị, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân chung xuống dưới 6% vào cuối năm 2026, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Dịp này, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa khen thưởng 25 tổ quản lý vận hành điện có thành tích trong thực hiện mục tiêu giảm tổn thất điện năng.