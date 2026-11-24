Hệ thống thiết bị xét nghiệm tại một cơ sở y tế (ảnh minh họa).

Theo Quyết định số 241/QĐ-XPHC ngày 10/11/2026 của Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Công ty Cổ phần Vật tư Trang thiết bị y tế Sài Gòn có trụ sở tại số 148 Bình Quới, phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0314552682.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, doanh nghiệp có 6 hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá và thiết bị y tế.

Cụ thể, doanh nghiệp không niêm yết giá thiết bị y tế theo quy định, bị phạt 1,5 triệu đồng; không thực hiện việc phân loại, công bố kết quả phân loại thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, bị phạt 75 triệu đồng.

Đối với hành vi phân loại thiết bị y tế không dựa trên quy tắc phân loại về mức độ rủi ro, công ty bị phạt 180 triệu đồng.

Doanh nghiệp còn bị phạt 100 triệu đồng do không duy trì hiệu lực của giấy ủy quyền, giấy lưu hành đối với thiết bị y tế nhập khẩu trong thời gian số lưu hành còn giá trị.

Ngoài ra, công ty bị phạt 140 triệu đồng do hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành của chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện đúng quy định; phạt 180 triệu đồng do không lưu giữ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại A, B đã nộp.

Tổng mức phạt đối với 6 hành vi là 676,5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động có liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể là hoạt động lưu hành đối với thiết bị y tế nhập khẩu, trong thời hạn 2 tháng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị buộc thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định, đồng thời phải thông báo công khai nội dung biện pháp khắc phục trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được quyết định.