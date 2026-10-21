Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 619/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị UBCKNN xử phạt đối với 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Hành vi thứ nhất là Công ty công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2024, 2025 không đầy đủ nội dung theo mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty tại phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Với hành vi này, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị UBCKNN phạt 65 triệu đồng theo quy định pháp luật liên quan.

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng (nguồn ảnh minh họa: Gcfood.com.vn).

Hành vi thứ hai là Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST) thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý II/2026 so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét, BCTC riêng và hợp nhất Quý IV/2025 so với BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán.

Cụ thể, LNST 6 tháng đầu năm 2026 tại BCTC riêng Quý II/2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C là 7.083.297.743 đồng, tại BCTC riêng bán niên năm 2026 đã soát xét là 6.139.736.099 đồng. LNST 6 tháng đầu năm 2026 tại BCTC hợp nhất Quý II/2026 là 51.320.708.815 đồng, tại BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét là 31.834.587.707 đồng.

LNST năm 2025 của Công ty tại BCTC riêng Quý IV/2025 là 104.806.647.625 đồng, tại BCTC riêng năm 2025 được kiểm toán là 77.593.285.138 đồng. LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất Quý IV/2025 là 98.542.583.480 đồng, tại BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là 36.213.951.642 đồng.

Với hành vi này, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị UBCKNN phạt 175 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Hành vi thứ ba là Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với danh sách và các thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với tài liệu: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (riêng) kỳ soát xét bán niên năm 2026 so với số liệu trước soát xét. Hợp đồng cho vay hạn mức 01/2023/11246269/HĐTD ngày 05/12/2023 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư và Công ty, số tiền là 70 tỷ đồng và Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2024/11246269/HĐTD ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023/11246269/HĐTD ngày 05/12/2023...

Với hành vi này, Công ty bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cuối cùng, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua bởi Hội đồng quản trị Công ty tại các Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 và số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025.

Với 4 hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Thực phẩm GC bị UBCKNN phạt tổng cộng 425 triệu đồng.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food, mã chứng khoán GCF) là doanh nghiệp sản xuất nha đam và thạch dừa lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu đến 27 quốc gia.

GC Food sở hữu năng lực sản xuất trên 50.000 tấn/ năm. Từ mức vốn 2 tỷ đồng ban đầu, đến nay, tổng vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt hơn 432 tỷ đồng.