Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất UAV tại Điện Biên

Theo đề xuất, Tổng Công ty Tập đoàn OSB sẽ nghiên cứu đề xuất 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 168 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV tại phường Mường Lay với tổng diện tích công trình 10.700,2m2, tổng mức đầu tư dự kiến 83 tỷ đồng với vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay, đài điều khiển bay.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thanh Nam chủ trì buổi làm việc.

Xây dựng Nhà máy sản xuất UAV tại Mường Lay hoặc Phường Điện Biên Phủ, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 65 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 5.500m2. Bao gồm xưởng sản xuất khung vỏ, xưởng CNC/cơ khí chính xác, xưởng lắp ráp điện tử, xưởng lắp ráp thành phẩm, xưởng kiểm định - thử nghiệm, nhà kho, văn phòng làm việc và hạ tầng phụ trợ.

Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng, diện tích sử dụng 1.000m2 đặt tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, bao gồm: Khu vực trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và học liệu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Tập đoàn OSB đề xuất tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn về quy trình thủ tục, sớm xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; xem xét đưa dự án vào đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật; có chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, thuê đất, tín dụng, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, làm việc trong nhà máy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thanh Nam đánh giá cao quyết tâm chủ trương đầu tư của Tổng Công ty Tập đoàn OSB trong lĩnh vực UAV tại Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tạo điều kiện tối đa cho Tổng Công ty Tập đoàn OSB hoàn thiện các thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai. Đồng thời, xem xét đề xuất các chính sách phù hợp ưu đãi, hỗ trợ cho dự án.

Buổi làm việc là bước khởi đầu quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ UAV, qua đó thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.