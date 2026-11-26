Mía nguyên liệu niên vụ 2025 - 2026 được Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng tập kết về nhà máy phục vụ sản xuất.

Về năng suất, mía nguyên liệu năm nay ước đạt 70 tấn/ha, sản lượng mía ước đạt khoảng 115.000 tấn. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, ngay từ đầu vụ, Công ty triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người trồng mía. Trong đó, ứng trước trên 10,8 tỷ đồng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; trợ giá không hoàn lại hơn 319 triệu đồng mía giống cho người dân; phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu… Đặc biệt, trước khi bước vào vụ ép, Công ty đầu tư trên 6 tỷ đồng sửa chữa dây chuyền, máy móc, thiết bị tại nhà máy, bảo đảm hoạt động chế biến được triển khai theo kế hoạch.

Từ ngày 14/11, Nhà máy chính thức bước vào vụ ép. Đến nay, sau hơn 10 ngày sản xuất, đơn vị thu mua khoảng 17.000 tấn mía nguyên liệu, tương đương sản lượng 1.700 tấn đường. Với giá bán 18 nghìn đồng/kg, đường thương phẩm năm nay thấp hơn 1 triệu đồng/tấn so với niên vụ 2024 - 2025. Trong khi đó, giá thu mua mía nguyên liệu giữ ổn định ở mức 1.250.000 đồng/tấn tại chân ruộng và 1.340.000 đồng/tấn tại nhà máy.

Theo kế hoạch, vụ ép sẽ kéo dài khoảng 75 ngày và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 1/2027 với sản lượng nguyên liệu ước đạt 115.000 tấn.