Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 630/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: Becamextdc.com.vn).

Theo đó, doanh nghiệp này bị UBCKNN phạt 77,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu gồm, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex.

Ông Đoàn Văn Thuận là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn bị UBCKNN phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày nội dung liên quan bà Bùi Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm ngày 23/4/2024, Bà Huỳnh Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT độc lập miễn nhiệm ngày 23/4/2024 và Bà Lý Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc miễn nhiệm ngày 02/05/2024.

Các tài liệu khác cũng không được Công ty công bố đầy đủ như, nghị quyết HĐQT số 07 - GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị UBCKNN phạt tổng cộng 132,5 triệu đồng.