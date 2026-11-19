Căn cứ Quyết định số 4321/QĐ-TMB ngày 19/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 22 năm 2026 (NK22/2026);

Pursuant to Decision No. 4321/QĐ-TMB dated 19th November 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Offeror selection result for the package: Import of coal for the twenty-second time in 2026 (NK22/2026);

Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Offerors about the result of Offeror selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Offeror:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần khoáng sản Lam Sơn

1. Name of the selected Offeror: Lam Son Mineral Joint Stock Company.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 3.698.743 VND/tấn cơ sở nhiệt trị tinh điển hình (cơ sở nhận) 5.500 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai/Cẩm Phả, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 3.360.483 VND/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 338.260 VND/tấn.

- Winning unit price (including import tax, if any): 3,698,743 VND/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,500 kcal/kg, CIF Hongai/Cam Pha Port, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 3,360,483 VND/MT;

+ Freight and Insurance: 338,260 VND/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí dỡ hàng xuống phương tiện vận tải thủy của bên mời thầu tại cảng dỡ hàng.

The above unit price includes the cost of discharging coal from vessel to Procuring Entity’s means of water transportation at discharge port.

- Khối lượng trúng thầu: 145.000 tấn.

- Quantity: 145,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 616.765.395.250 VND.

- Total price (including the cost contingency 15%): 616,765,395,250 VND.

Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi đồng.

In words: Six hundred sixteen billion, seven hundred sixty-five million, three hundred ninety-five thousand, two hundred fifty Vietnamese dong.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/12/2026.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 31st December 2026.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Offerors and the reasons for not being selected:

Không có.

None.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!