Căn cứ Quyết định số 4391/QĐ-TMB ngày 25/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 24 năm 2026 (NK24/2026);

Pursuant to Decision No. 4391/QĐ-TMB dated 25th November 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Offeror selection result for the package: Import of coal for the twenty-fourth time in 2026 (NK24/2026);

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Offerors about the result of Offeror selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Offeror:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Khoáng sản Lam Sơn.

1. Name of the selected Offeror: Lam Son Mineral Joint Stock Company.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 3.616.780 VND/tấn cơ sở nhiệt trị tinh điển hình (cơ sở nhận) 5.500kcal/kg, CIF khu neo Gò Gia/Thiềng Liềng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 3.265.628 VND/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 351.152 VND/tấn.

- Winning unit price (including import tax, if any): 3,616,780 VND/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,500 kcal/kg, CIF Go Gia/Thieng Lieng anchorage, Ho Chi Minh City, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 3,265,628 VND/MT;

+ Freight and Insurance: 351,152 VND/MT.

- Khối lượng trúng thầu: 75.000 tấn.

- Quantity: 75,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 35%): 366.198.975.000 VND.

- Total price (including the cost contingency 35%): 366,198,975,000 VND.

Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.

In words: Three hundred sixty-six billion one hundred ninety-eight million nine hundred seventy-five thousand Vietnamese dong.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

3. Type of contract: Contract based on adjustable unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/12/2026.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 31st December 2026.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Offerors and the reasons for not being selected:

1. International Materials, LLC

1. International Materials, LLC

- Lý do không được lựa chọn: Không có bảo đảm dự thầu.

- Reasons for not being selected: Not having the Offer Security.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!