Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 24 năm 2026 (NK24/2026). Package: Import of coal for the twenty-fourth time in 2026 (NK24/2026).
Căn cứ Quyết định số 4391/QĐ-TMB ngày 25/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 24 năm 2026 (NK24/2026);
Pursuant to Decision No. 4391/QĐ-TMB dated 25th November 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Offeror selection result for the package: Import of coal for the twenty-fourth time in 2026 (NK24/2026);
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:
We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Offerors about the result of Offeror selection for the above package as follows:
I. Nhà thầu trúng thầu:
I. Selected Offeror:
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Khoáng sản Lam Sơn.
1. Name of the selected Offeror: Lam Son Mineral Joint Stock Company.
2. Giá trúng thầu:
2. Winning price:
- Đơn giá trúng thầu (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 3.616.780 VND/tấn cơ sở nhiệt trị tinh điển hình (cơ sở nhận) 5.500kcal/kg, CIF khu neo Gò Gia/Thiềng Liềng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:
+ Đơn giá FOB: 3.265.628 VND/tấn;
+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 351.152 VND/tấn.
- Winning unit price (including import tax, if any): 3,616,780 VND/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,500 kcal/kg, CIF Go Gia/Thieng Lieng anchorage, Ho Chi Minh City, Vietnam (Incoterms 2020), in which:
+ FOB price: 3,265,628 VND/MT;
+ Freight and Insurance: 351,152 VND/MT.
- Khối lượng trúng thầu: 75.000 tấn.
- Quantity: 75,000 MT.
- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 35%): 366.198.975.000 VND.
- Total price (including the cost contingency 35%): 366,198,975,000 VND.
Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.
In words: Three hundred sixty-six billion one hundred ninety-eight million nine hundred seventy-five thousand Vietnamese dong.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
3. Type of contract: Contract based on adjustable unit price.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/12/2026.
4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 31st December 2026.
II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
II. List of unselected Offerors and the reasons for not being selected:
1. International Materials, LLC
1. International Materials, LLC
- Lý do không được lựa chọn: Không có bảo đảm dự thầu.
- Reasons for not being selected: Not having the Offer Security.
Trân trọng thông báo/Respectfully announce!
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-than-mien-bac-vinacomin-thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau-post1005339.html