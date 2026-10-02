Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi/To: - HMS Bergbau AG;

- Welhunt International Pte. Ltd.

Căn cứ Quyết định số 3597/QĐ-TMB ngày 02/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 13 năm 2026 (NK13/2026);

Pursuant to Decision No. 3597/QĐ-TMB dated 2nd October 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Bidder selection result for the package: Import of coal for the thirteenth time in 2026 (NK13/2026);

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Bidders about the result of Bidder selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Bidder:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Welhunt International Pte. Ltd.

1. Name of the selected Bidder: Welhunt International Pte. Ltd.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 125,85 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh điển hình (cơ sở nhận) 5.500 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai/Cẩm Phả, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 102,85 USD/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 23,00 USD/tấn.

- Winning unit price (including import tax, if any): 125.85 USD/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,500 kcal/kg, CIF Hongai/Cam Pha port, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 102.85 USD/MT;

+ Freight and Insurance: 23.00 USD/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí dỡ hàng xuống phương tiện vận tải thủy của bên mời thầu tại cảng dỡ hàng.

The above unit price includes the cost of discharging coal from vessel to Procuring Entity’s means of water transportation at discharge port.

- Khối lượng trúng thầu: 72.000 tấn.

- Quantity: 72,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 10.420.380,00 USD.

- Total price (including the cost contingency 15%): 10,420,380.00 USD.

Bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm hai mươi nghìn, ba trăm tám mươi đô la Mỹ.

In words: Ten million four hundred twenty thousand three hundred eighty US dollars.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 30/11/2026.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 30th November 2026.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Bidders and the reasons for not being selected:

1. HMS Bergbau AG

1. HMS Bergbau AG

- Lý do không được lựa chọn: Không có bảo đảm dự thầu.

- Reasons for not being selected: Not having the Bid Security.

Trân trọng thông báo/ Respectfully announce!