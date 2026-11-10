Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Căn cứ Quyết định số 4113/QĐ-TMB ngày 05/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu có nhiệt năng tịnh điển hình 5.000 kcal/kg (cơ sở nhận);

Pursuant to Decision No. 4113/QĐ-TMB dated 5th November 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Supplier selection result for imported coal with typical Net calorific value of 5,000 kcal/kg (ARB);

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo về Kết quả lựa chọn nhà cung cấp cho chủng loại than trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to announce the result of Supplier selection for the above coal type as follows:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Lam Sơn.

1. Name of the selected Supplier: Lam Son Mineral Joint Stock Company.

2. Đơn giá và khối lượng:

2. Unit price and Quantity:

- Đơn giá (đã bao gồm thuế nhập khẩu, nếu có): 3.113.293 VND/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh điển hình (cơ sở nhận) 5.000 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai và/hoặc cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 2.775.033 VND/tấn;

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 338.260 VND/tấn.

- Unit price (including import tax, if any): 3,113,293 VND/MT basis typical Net calorific value (ARB) 5,000 kcal/kg, CIF Hongai and/or Cam Pha port, Quang Ninh, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 2,775,033 VND/MT;

+ Freight and Insurance: 338,260 VND/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí dỡ hàng từ tàu biển xuống phương tiện vận tải thủy của bên mua tại cảng dỡ hàng.

The above unit price includes the cost of discharging coal from the vessel to the Purchaser’s means of water transportation at the discharge port.

- Khối lượng: 73.600 tấn.

- Quantity: 73,600 MT.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian giao hàng tại cảng dỡ hàng: Không muộn hơn ngày 10/11/2026.

4. Delivery time at the discharge port: No later than 10th November 2026.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!