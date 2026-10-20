Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Notice of Supplier Selection Result

Than nhập khẩu có nhiệt trị tinh thực nhận điển hình 5.000 kcal/kg (cơ sở nhận) và 4.500 kcal/kg (cơ sở nhận)

Imported coal with typical Net calorific value of 5,000 kcal/kg (ARB)

and 4,500 kcal/kg (ARB)

Căn cứ Quyết định số 3778/QĐ-TMB ngày 15/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu có nhiệt trị tinh thực nhận điển hình 5.000 kcal/kg (cơ sở nhận) và 4.500 kcal/kg (cơ sở nhận);

Pursuant to Decision No. 3778/QĐ-TMB dated 15th October 2026 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Supplier selection result for imported coal with typical Net calorific value of 5,000 kcal/kg (ARB) and 4,500 kcal/kg (ARB);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp cho các chủng loại than trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to announce the result of Suppliers selection for the above coal types as follows:

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn.

1. Name of the selected Supplier: Lam Son Mineral Joint Stock Company.

2. Đơn giá và khối lượng:

2. Unit price and Quantity:

Đơn giá trên là đơn giá (chưa bao gồm thuế GTGT) giao tại kho của bên mua, đã bao gồm chi phí vun gom, cốn đống than tại kho của bên mua (nếu có).

The above unit price is the delivered price at the Purchaser’s warehouse (excluding VAT), and includes the costs of coal gathering and stockpiling at the Purchaser’s warehouse (if any).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Địa điểm giao hàng: Kho của bên mua tại cảng Mỹ Xuân A, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Place of delivery: The Purchaser’s warehouse at My Xuan A Port, Ho Chi Minh City, Vietnam.

5. Thời gian giao hàng tại địa điểm giao hàng: tháng 10/2026.

5. Delivery time at the place of delivery: October 2026.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!