Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo hủy thầu
Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026).Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026).
Căn cứ Thông báo mời thầu ngày 11/9/2026 của Bên mời thầu và Hồ sơ mời thầu của gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026) phát hành ngày 11/9/2026;
Pursuant to Invitation for Bid dated 11th September 2026 of Procuring Entity and Bidding Documents of the Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026) issued on 11th September 2026;
Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-TMB ngày 23/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026);
Pursuant to Decision No. 3464/QĐ-TMB dated 23rd September 2026 signed by General Director of Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026);
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:
We, Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company announce cancellation of the Package, detailed as follows:
- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026).
- Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026).
- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Procuring Entity: Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company.
Địa chỉ: Số 5, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Hà Nội, Việt Nam.
Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, Vietnam.
- Lý do hủy gói thầu: Không có nhà thầu nào nộp Hồ sơ dự thầu cho gói thầu.
- Reason for cancellation: There are no Bids submitted by the Bidders.
Trân trọng thông báo!/Sincerely announce!
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-than-mien-bac-vinacomin-thong-bao-huy-thau-post990515.html