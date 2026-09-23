Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo hủy thầu

Căn cứ Thông báo mời thầu ngày 11/9/2026 của Bên mời thầu và Hồ sơ mời thầu của gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026) phát hành ngày 11/9/2026;

Pursuant to Invitation for Bid dated 11th September 2026 of Procuring Entity and Bidding Documents of the Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026) issued on 11th September 2026;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-TMB ngày 23/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026);

Pursuant to Decision No. 3464/QĐ-TMB dated 23rd September 2026 signed by General Director of Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026);

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:

We, Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company announce cancellation of the Package, detailed as follows:

- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 12 năm 2026 (gói 1) (NK12.1/2026).

- Package: Import of coal for the twelfth time in 2026 (package 1) (NK12.1/2026).

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

- Procuring Entity: Vinacomin-Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi, Vietnam.

- Lý do hủy gói thầu: Không có nhà thầu nào nộp Hồ sơ dự thầu cho gói thầu.

- Reason for cancellation: There are no Bids submitted by the Bidders.

Trân trọng thông báo!/Sincerely announce!