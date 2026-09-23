Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 hoàn tất huy động trái phiếu đại chúng, báo lãi 8 tháng xấp xỉ nghìn tỷ đồng

Đa dạng hóa nguồn vốn qua kênh trái phiếu đại chúng và vay quốc tế

Ngày 21/09, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt ba với giá trị huy động thành công hơn 233,5 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành cuối cùng trong kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu đại chúng của năm 2026. Kế hoạch này được chia thành ba đợt với quy mô lần lượt là 300 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Tính chung cả ba đợt, tổ chức này đã thu về khoảng 833,5 tỷ đồng, hoàn thành 83,4% chỉ tiêu phát hành trái phiếu ra công chúng của cả năm.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng. Phương án huy động này đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tài chính khắt khe cùng yêu cầu chặt chẽ về hồ sơ chào bán và minh bạch thông tin. Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn thu về sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong đó trọng tâm là danh mục cho vay có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với mức lãi suất cố định 10% mỗi năm, thực hiện trả lãi định kỳ ba tháng một lần.

Việc dịch chuyển sang phát hành đại chúng cho thấy năng lực tiếp cận thị trường vốn của doanh nghiệp đang được nâng cao. Trước đó vào tháng 10 năm 2025, FiinRatings đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp từ mức BBB trừ lên mức BBB với triển vọng Ổn định. Cùng với thị trường trong nước, Hội đồng quản trị công ty cũng vừa phê duyệt phương án tiếp nhận các khoản vay từ tổ chức nước ngoài trong quý ba năm 2026. Tổng quy mô gói vay quốc tế này lên tới 20 triệu USD, tương đương khoảng 520 tỷ đồng, qua đó củng cố thanh khoản cho toàn hệ thống.

Lợi nhuận trước thuế bứt phá, liên tục mở rộng mạng lưới phòng giao dịch

Nhu cầu huy động vốn của F88 gắn liền với tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh trên thị trường. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.758 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty cũng tăng vọt 113,5%, đạt mức hơn 686 tỷ đồng. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì khi lũy kế tám tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, tính đến hết tháng 8 năm 2026, dư nợ cho vay của toàn hệ thống đạt gần 9.400 tỷ đồng. Mạng lưới kinh doanh đã phát triển lên hơn 980 phòng giao dịch trải dài trên toàn quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp vừa khai trương trung tâm bảo hiểm NNX thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh, nối tiếp thành công của trung tâm đầu tiên đặt tại Hà Nội. Mô hình này kết hợp nền tảng công nghệ với dịch vụ tư vấn trực tiếp, giúp doanh nghiệp gia tăng tỷ trọng nguồn thu từ các mảng dịch vụ phụ trợ.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 đến 2030, công ty định hướng trở thành nền tảng tài chính toàn diện phục vụ phân khúc khách hàng bình dân. Doanh nghiệp đặt chỉ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kép dư nợ cho vay đạt 34,5% mỗi năm trong giai đoạn 2025 đến 2030. Kết quả kinh doanh khả quan hiện tại đang tạo ra cơ sở vững chắc để công ty tích lũy thêm vốn từ lợi nhuận giữ lại, đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng thị phần trong chu kỳ kinh doanh tiếp theo.