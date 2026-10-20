Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu thông báo về việc thanh lý hợp đồng thuê lại đất

Kính gửi: Công ty Cổ phần VTB Trường Thịnh

(Lô N10, Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)

Do Doanh nghiệp vi phạm các cam kết và không còn khả năng thực hiện hợp đồng, chúng tôi đề nghị đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp đến để hai bên tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê lại đất số 06/2015/HĐTLĐ-KCNSD ngày 31/8/2015.

Thời gian giải quyết: Từ ngày 26/10/2026 đến hết ngày 10/11/2026 (trong giờ làm việc; trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

Sau thời hạn nêu trên, nếu Doanh nghiệp vẫn chưa đến làm việc thì chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thanh lý hợp đồng, thu hồi đất.

Vậy chúng tôi xin thông báo để Doanh nghiệp được biết.