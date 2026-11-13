Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS phải đóng hơn 13,8 tỷ đồng các khoản bảo hiểm và lãi chậm đóng

Doanh nghiệp nợ hơn 13,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác kiểm tra, xác minh, VKSND khu vực 12 phát hiện Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS chậm thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ, TP.HCM.

Nhằm yêu cầu doanh nghiệp khắc phục vi phạm, ngày 20/8/2026, VKSND khu vực 12 ban hành Quyết định số 03/QĐ-VKS, yêu cầu Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tình trạng nợ bảo hiểm vẫn kéo dài. Theo kết quả xác minh của Viện kiểm sát, tính đến ngày 10/9/2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là 12.227.250.321 đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Đáng chú ý, theo bảng chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm liên quan do Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ lập tháng 11/2026, tổng số tiền doanh nghiệp còn thiếu và lãi chậm đóng lên đến 13.843.591.306 đồng, liên quan đến 283 người lao động.

Trong đó, số tiền thiếu phải đóng là 13.250.068.748 đồng, tiền lãi chậm đóng là 593.522.558 đồng. Cụ thể, khoản tiền thiếu thuộc quỹ ốm đau, thai sản là 1.525.053.623 đồng; quỹ hưu trí và tử tuất là 11.183.726.572 đồng; bảo hiểm y tế là 231.063.038 đồng; bảo hiểm thất nghiệp là 248.408.580 đồng và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 61.816.935 đồng.

Theo thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có phát sinh khoản tiền nộp trong kỳ là 157.885.172 đồng theo ủy nhiệm chi số 17391 ngày 3/11/2026. Tuy nhiên, khoản tiền này chưa đủ để khắc phục số nợ bảo hiểm còn tồn đọng.

Việc chậm đóng bảo hiểm trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn tác động trực tiếp đến quyền thụ hưởng các chế độ của người lao động. Khi phát sinh các sự kiện bảo hiểm như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu hoặc thất nghiệp, người lao động có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình giải quyết quyền lợi chính đáng của mình.

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện

Ngày 11/11/2026, VKSND khu vực 12 ban hành văn bản kiến nghị khởi kiện vụ án dân sự, gửi Liên đoàn Lao động TP.HCM và Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ để xem xét thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích công và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Việc thực hiện quyền khởi kiện được đặt trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; cùng các quy định hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định pháp luật liên quan, VKSND khu vực 12 đã thực hiện thủ tục khởi kiện, yêu cầu Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm còn thiếu và lãi chậm đóng theo quy định.

Ngày 13/11, TAND khu vực 12 - TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 12 - TP.HCM.

Phán quyết của Tòa án là kết quả quan trọng trong quá trình bảo vệ lợi ích công, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với các khoản bảo hiểm còn thiếu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Vụ việc cũng cho thấy, việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm đối với người lao động - những người trực tiếp tạo ra giá trị và sự phát triển của doanh nghiệp.