Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát dính vi phạm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 598/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát.

Cụ thể, Công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, theo điểm b, khoản 4, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần n Sách giáo khoa Hòa Phát dính vi phạm chứng khoán (ảnh minh họa: AI).

Các tài liệu bị chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định gồm báo cáo tài chính riêng quý II/2025 và báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, năm 2025. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2025, năm 2026. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II, quý III và quý IV/2025, quý I và quý II/2026. Báo cáo thường niên năm 2024 và năm 2025.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 15, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát là 217,5 triệu đồng.