Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tham gia diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện mùa mưa bão năm 2026

Mới đây, tại TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tham gia diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện và trao đổi phối hợp vận hành mùa mưa bão năm 2026 trên phần mềm mô phỏng đào tạo điều độ viên do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO) tổ chức.

Nội dung diễn tập tập trung vào tình huống bão lớn gây sự cố vĩnh cửu trên cả hai mạch đường dây 220kV Đông Hà - T500 Quảng Trị do cây ngã đổ vào hành lang tuyến. Sự cố làm thay đổi trào lưu công suất, tiềm ẩn nguy cơ quá tải lưới điện 110kV trong điều kiện các nguồn điện gió, điện mặt trời và thủy điện khu vực đang phát công suất cao.

Quang cảnh buổi diễn tập.

Trên cơ sở dữ liệu giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA), điều độ viên CSO phối hợp với các cấp điều độ, đơn vị truyền tải, trạm điện và nhà máy điện thực hành các phương án xử lý. Các giải pháp tập trung vào khống chế quá tải, cô lập phần tử sự cố, chuyển đổi kết lưới để cấp điện cho khu vực Quảng Trị từ hệ thống điện miền Bắc, đồng thời giải tỏa công suất các nguồn điện bị hạn chế trong thời gian khắc phục sự cố.

Sau phần diễn tập, CSO và các đơn vị trao đổi, thống nhất những nội dung phối hợp vận hành trong mùa mưa bão, trọng tâm là duy trì thông tin chỉ huy điều độ thông suốt, rà soát hệ thống rơle bảo vệ và tự động, điều hòa kế hoạch cắt điện phục vụ sửa chữa, thi công, bảo đảm dự phòng an toàn cho hệ thống điện.

Đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trao đổi tại buổi diễn tập.

Tại chương trình diễn tập, Phòng Điều độ KHPC đã trao đổi về kế hoạch cải tạo lưới điện 110kV và các giải pháp phối hợp vận hành. Trong đó, KHPC chú trọng phối hợp xây dựng phương án cắt điện phù hợp, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn tại hiện trường và chuẩn bị phương án dự phòng khi thời tiết diễn biến bất lợi. Đồng thời, công ty chủ động đăng ký kế hoạch cắt điện, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và phối hợp với CSO thống nhất phương thức vận hành, hạn chế ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện.

Bên cạnh công tác phối hợp thi công, KHPC cũng trao đổi về phương án xử lý các tình huống gián đoạn hệ thống thông tin phục vụ điều độ, như mất kết nối SCADA, mất liên lạc thoại, hư hỏng thiết bị đầu cuối hoặc gián đoạn kênh truyền tín hiệu giữa KHPC và CSO. Các giải pháp được đề cập tập trung vào việc duy trì liên lạc qua các kênh dự phòng, phối hợp với bộ phận viễn thông và công nghệ thông tin để khắc phục sự cố, bảo đảm tuân thủ quy trình điều độ, phân cấp quyền điều khiển và các yêu cầu an toàn hệ thống điện.

Thông qua diễn tập và trao đổi chuyên môn, KHPC cùng các đơn vị có điều kiện rà soát phương án xử lý sự cố, nâng cao khả năng phối hợp điều độ và chủ động ứng phó với các tình huống bất thường trong mùa mưa bão. Đây cũng là cơ sở để công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CSO trong triển khai các công trình cải tạo lưới điện, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.