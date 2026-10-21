Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt hơn 162 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 625/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định pháp luật.

UBCKNN (nguồn ảnh: SSC).

Theo thông báo của UBCKNN, Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024. Báo cáo thường niên năm 2024 và bản CBTT về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn còn bị UBCKNN phạt 77,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về thời hạn báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng.