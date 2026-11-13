Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội thông báo

- Công ty cổ phần TBIC.

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa Peakview, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Giá trúng thầu: 811.183.068.000 VNĐ (bằng chữ: Tám trăm mười một tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 5 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn:

- Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - CN Hải Dương.

- Lý do: Nhà thầu có giá chào thầu cao hơn nhà thầu xếp hạng 1.

Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội chân thành cảm ơn các Quý nhà thầu đã tham dự đấu thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà thầu trong các dự án khác của Công ty.

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