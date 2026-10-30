Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE): Lãi ròng 9 tháng vượt 2.100 tỷ đồng, đẩy mạnh giải ngân dự án năng lượng

Hoạt động cốt lõi bứt phá giúp lợi nhuận 9 tháng hoàn thành 76% kế hoạch năm

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.270 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá vốn hàng bán tăng mạnh 35% lên hơn 2.180 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 36,7% xuống còn 33,3%, doanh nghiệp vẫn thu về lợi nhuận gộp gần 1.090 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận ròng của riêng quý III đạt 788 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Điểm nhấn lớn nhất trong kỳ đến từ mảng cơ điện lạnh và thương mại khi hàng loạt dự án đến hạn nghiệm thu, đẩy doanh thu mảng này lên gần 1.660 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu và mang lại 116,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính cũng ghi nhận con số 213 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ. Đóng góp chính vào khoản thu này là hơn 105 tỷ đồng lãi tiền gửi và 86 tỷ đồng tiền lãi từ việc thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 201 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng phình to lần lượt 43% và 48%.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu đạt gần 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 2.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 14% và 12% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Mảng năng lượng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với doanh thu hơn 3.900 tỷ đồng. Dù sản lượng điện giảm nhẹ do điều kiện thủy văn, mức giá điện bình quân tăng 42% cùng nguồn thu bổ sung từ nhiệt điện và năng lượng tái tạo đã giúp phân khúc này đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Tại các mảng kinh doanh khác, hoạt động cho thuê văn phòng duy trì sự ổn định với doanh thu đạt 960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 411 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi tỷ lệ lấp đầy tăng thêm 11%. Mảng nước và môi trường thu về lợi nhuận ròng 276 tỷ đồng từ sự gia tăng sản lượng tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và hiệu quả khai thác của Nhà máy nước Sông Đà.

Đẩy mạnh giải ngân các dự án điện gió quy mô lớn và duy trì đòn bẩy tài chính an toàn

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng quy mô tài sản của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 14.600 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tương đương tiền duy trì quanh mức 3.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chủ động cắt giảm danh mục đầu tư chứng khoán xuống còn 733 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu VIB.

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng cân đối kế toán là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 4.900 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm. Dòng vốn đầu tư được tập trung mạnh vào các dự án nhà máy điện gió với giá trị hơn 3.950 tỷ đồng và các dự án thủy điện với 723 tỷ đồng. Tại Vĩnh Long, Nhà máy điện gió Duyên Hải 3 công suất 80 MW đã hoàn tất quá trình thi công và đang chạy thử nghiệm, chuẩn bị vận hành thương mại vào tháng 11 năm 2026. Cùng khu vực, Nhà máy điện gió Duyên Hải 2 cũng đang hoàn thiện lắp đặt trên biển, dự kiến vận hành vào tháng 12 năm 2026. Hai nhà máy này được đánh giá sẽ mang về nguồn doanh thu khoảng 696 tỷ đồng mỗi năm.

Tại khu vực Cần Thơ, sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường, doanh nghiệp đã khởi công trạm biến áp cho Cụm nhà máy điện gió Phú Cường vào tháng 5 năm 2026. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm 2027 và ước tính đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng doanh thu hàng năm. Ngoài ra, dự án Thủy điện Trà Khúc 2 tại Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành 95% khối lượng thi công chính.

Quá trình triển khai đồng loạt các dự án năng lượng quy mô lớn đã khiến tổng nợ vay của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh gia tăng lên mức 11.500 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm hơn 10.000 tỷ đồng và nợ vay ngắn hạn ghi nhận 1.300 tỷ đồng. Dù quy mô nợ vay tuyệt đối có sự mở rộng, tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn được kiểm soát chặt chẽ ở mức 16%, tiếp tục cải thiện so với con số 17% hồi đầu năm và đảm bảo tính an toàn cho cấu trúc tài chính tổng thể.