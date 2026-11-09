Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chủ động các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng El Nino

Mùa khô 2026–2027 được dự báo sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, nhất là trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng dưới tác động của hiện tượng El Nino, gây áp lực lên hoạt động khai thác, quản lý và cung cấp nước.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân trước nguy cơ ảnh hưởng của El Nino.

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cho biết, hiện nay công ty đang quản lý, vận hành 3 nhà máy nước với tổng công suất thiết kế 34.900 m³/ngày đêm; nguồn nước phục vụ sản xuất chủ yếu được khai thác từ nước dưới đất. Để bảo đảm hoạt động cấp nước ổn định, công ty thường xuyên kiểm tra công suất khai thác thực tế, mực nước và chất lượng nguồn nước tại từng giếng, đồng thời theo dõi tình trạng vận hành của máy bơm và hệ thống thiết bị xử lý.

Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, thổi rửa các giếng khai thác nhằm khôi phục và duy trì khả năng khai thác, nâng cao hiệu quả vận hành công trình, góp phần hạn chế nguy cơ suy giảm lưu lượng và bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân.

Không chỉ tập trung duy trì năng lực khai thác hiện có, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu còn chuẩn bị các phương án vận hành linh hoạt để chủ động thích ứng với diễn biến nguồn nước.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo và kịch bản ứng phó của UBND tỉnh Cà Mau khi được ban hành, công ty sẽ tổ chức rà soát, cập nhật và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hoạt động cung cấp nước được duy trì ổn định.

Trong đó, công ty dự kiến bố trí vận hành luân phiên các giếng khai thác; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và hệ thống xử lý nước; thường xuyên rà soát mạng lưới đường ống, triển khai các giải pháp giảm thất thoát nước và chuẩn bị phương án cấp nước dự phòng. Khả năng điều tiết, kết nối và hỗ trợ cấp nước giữa các khu vực cũng được xem xét trong phạm vi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Đối với những tình huống phát sinh nguy cơ thiếu hụt nguồn nước hoặc gián đoạn cấp nước, công ty sẽ kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý, ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt thiết yếu cho người dân được đặt lên hàng đầu.

Về lâu dài, công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu lộ trình đa dạng hóa nguồn nước, từng bước tiếp nhận và sử dụng nguồn nước mặt theo phương án được cấp có thẩm quyền triển khai, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước dưới đất, nâng cao khả năng chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật, công ty cũng khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, hạn chế lãng phí. Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong việc cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến nguồn nước và triển khai các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của tỉnh.

Với sự chuẩn bị từ sớm cùng các phương án khai thác, vận hành và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu hướng đến duy trì việc cung cấp nước an toàn, ổn định trong mùa khô 2026–2027, góp phần bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu người dân trên địa bàn phục vụ trước những diễn biến khó lường của thời tiết.