Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình trao tặng 150 bộ bàn ghế học sinh và bàn giáo viên cho Trường THCS Lý Nhân

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình trao tặng biểu trưng tặng hộ 150 bộ bàn ghế học sinh và bàn giáo viên cho lãnh đạo Trường THCS Lý Nhân.

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình đã trao tặng biểu trưng ủng hộ 150 bộ bàn ghế với tổng trị giá trên 207 triệu đồng cho lãnh đạo nhà trường, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy, học tập của nhà trường.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Là doanh nghiệp thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), sau hơn 10 năm đầu tư và phát triển tại Ninh Bình, Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế trên thị trường phân bón khu vực miền Bắc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường” được duy trì hằng năm, doanh nghiệp dành nguồn lực đồng hành cùng ngành Giáo dục địa phương, hỗ trợ các nhà trường đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học; đồng thời quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tại tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Trường THCS Lý Nhân tặng hoa và trao Thư cảm ơn cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình.

150 bộ bàn ghế học sinh và bàn giáo viên do Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình trao tặng đã được Trường THCS Lý Nhân đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Việc trao tặng 150 bộ bàn ghế cho Trường THCS Lý Nhân tiếp tục nối dài những hoạt động ý nghĩa đó, góp phần xây dựng môi trường học tập khang trang, thuận lợi hơn cho thầy và trò nhà trường; đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay của doanh nghiệp, cộng đồng trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.