Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn

Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép và không lập hồ sơ bệnh án.

Ngày 16/10/2026, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố Quyết định xử phạt số 4855/QĐ-XPHC được ban hành ngày 9/10/2026 đối với Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương (địa chỉ tại số 214 Ngô Gia Tự, khu 10, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh).

Cơ sở này bị xác định có hai hành vi vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu; không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Ngoài phạt tiền 94 triệu đồng, cơ sở còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 2 tháng.

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Cũng theo thông tin từ ngành Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 13/10/2026, cơ quan chức năng ban hành Quyết định số 4937/QĐ-XPHC xử phạt bà Nguyễn Thị Kim O. (địa chỉ tại tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long, TP Hồ Chí Minh), số tiền 35 triệu đồng.

Bà Oanh bị xử phạt về hành vi khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề, trừ trường hợp cấp cứu. Ngoài ra, bà bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 7,5 tháng.

Các quyết định xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm các cơ sở và người hành nghề tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.

Sở Y tế công bố các kênh tiếp nhận phản ánh về lĩnh vực y tế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, với dân số trên 14 triệu dân, việc củng cố và giới thiệu rộng rãi các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế được xác định là một trong những vấn đề ưu tiên cần làm ngay, đặc biệt với người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cũ. Cụ thể: - Đường dây nóng của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (096.777.1010): Đây là kênh tiếp nhận trực tiếp các phản ánh của người dân liên quan đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, cũng như các bất cập phát sinh tại cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố. Mọi thông tin phản ánh sẽ Sở Y tế ghi nhận và tổng hợp, xác minh và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền để xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế trên địa bàn. - Đường dây nóng chống “vẽ bệnh, moi tiền” của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (0989.401.155): Đây là kênh tiếp nhận phản ánh chuyên biệt về các hành vi tiêu cực liên quan đến hành vi "vẽ bệnh", "moi tiền", tư vấn không đúng chuyên môn nhằm trục lợi người bệnh, hoặc hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Mọi phản ánh sẽ được tiếp nhận bảo mật, xác minh khách quan và xử lý nghiêm minh theo quy định. Kết quả xử lý sẽ được công khai, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện để người dân cùng giám sát. Đường dây nóng này do cán bộ thuộc Phòng Kiểm tra – Pháp chế của Sở Y tế đảm trách. - Tổng đài hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh(1900.638.563): Đây là số điện thoại đầu mối hỗ trợ người dân trong việc tra cứu, hướng dẫn và giải đáp các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế, như: cấp giấy phép hành nghề, đăng ký cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến... Tổng đài được phân thành nhiều nhánh chuyên môn, giúp kết nối nhanh chóng đến đúng các bộ phận phụ trách. - Cổng thông tin 1022 của TP Hồ Chí Minh: Đây là kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tổng hợp của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Người dân có thể gửi thông tin phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế thông qua trang web https://cong1022.tphcm.gov.vn hoặc sử dụng ứng dụng di động “1022 TP HCM” để được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình. - Ứng dụng “Y tế trực tuyến” đang được Sở Y tế nâng cấp để phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp khi không còn phòng y tế tại các quận, huyện (cũ) để phối hợp xử lý khi tiếp nhận phản ánh của người dân. Theo Sở Y tế, những thông tin phản ánh kịp thời của người dân giúp Sở Y tế Thành phố xây dựng một hệ thống y tế công khai, minh bạch, lấy sức khỏe người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của ngành.