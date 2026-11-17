Kiên quyết xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương xây dựng

Theo UBND xã Phúc Thịnh, Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh trước đây, nay thuộc xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội). Các hạng mục vi phạm gồm trạm trộn bê tông, silo chứa xi măng, hệ thống băng tải vận chuyển cốt liệu và boong ke chứa cốt liệu.

Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội xây dựng trái phép trước khi tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Mặc dù cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử lý và yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng doanh nghiệp không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, thậm chí tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm tại khu vực này. Việc chậm trễ chấp hành các quyết định hành chính khiến công trình vi phạm tồn tại kéo dài, đặt ra yêu cầu phải có biện pháp quyết liệt xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, việc tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm không chỉ nhằm khắc phục hậu quả cụ thể mà còn góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Cùng với việc rà soát hồ sơ, triển khai các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động, yêu cầu doanh nghiệp tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản và hoàn trả mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Để bảo đảm quyết định xử lý được thực thi, xã Phúc Thịnh đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế chi tiết, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết. Theo phương án, có 63 người thuộc các lực lượng tham gia, gồm lãnh đạo UBND xã, Công an, Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường, y tế, điện lực, đơn vị cung cấp nước sạch cùng các bộ phận liên quan. Máy xúc, máy cắt, thiết bị hàn và ô tô tải cũng được chuẩn bị phục vụ việc tháo dỡ. Thời gian cưỡng chế dự kiến bắt đầu vào 8h ngày 17-11.

Từ cam kết của doanh nghiệp đến hành động thực tế

Trong quá trình triển khai các biện pháp xử lý, chính quyền xã Phúc Thịnh tiếp tục kiên trì vận động, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động khắc phục hậu quả. Kết quả, ngày 5-11, Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội có văn bản gửi UBND xã cam kết tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm, di dời trạm trộn bê tông và bàn giao mặt bằng.

Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội đã được tự tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội cho biết, doanh nghiệp đang tập trung thu dọn, thanh lý vật tư, tổ chức tháo dỡ, thu gom thiết bị, máy móc và các hạng mục thuộc trạm trộn. Công ty cam kết hoàn thành toàn bộ việc tháo dỡ trạm trộn, thu dọn, thanh lý kho bãi và di dời trước ngày 30-11-2026; đồng thời thanh lý hợp đồng thuê đất, bàn giao, trả lại toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư cùng thời gian này.

Ngày 10-11, Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh kiểm tra và làm việc với đại diện doanh nghiệp ghi nhận công ty đã tiến hành di chuyển vật liệu, tháo dỡ một số hạng mục vi phạm. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 26-11-2026.

Trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp và kiểm tra của lực lượng chức năng, ngày 13-11, UBND xã Phúc Thịnh ban hành thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội. Lý do, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận công ty đã triển khai tháo dỡ các hạng mục vi phạm, di chuyển tài sản và vật liệu ra khỏi khu vực. UBND xã Phúc Thịnh điều chỉnh thời gian tổ chức cưỡng chế sang 8h ngày 25-11, trong trường hợp doanh nghiệp không hoàn thành việc tự tháo dỡ.

Xã Phúc Thịnh lên phương án cưỡng chế các công trình vi phạm của Công ty Cổ phần LICOGI 12.1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN. Ảnh: Thanh Hà

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội ngày 16-11, Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội đã tháo dỡ xong trạm trộn bê tông và di chuyển một số hạng mục ra khỏi vị trí đã xây dựng trái phép.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, chính quyền xã sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trạng, giám sát tiến độ tháo dỡ từng hạng mục, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, nhất là việc di dời toàn bộ thiết bị, vật tư, thanh lý hợp đồng thuê đất và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Từ vụ việc tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê cho thấy, để xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, vai trò tuyên truyền, vận động và sự kiên trì của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Việc doanh nghiệp chủ động tháo dỡ công trình là chuyển biến đáng ghi nhận trọng việc xử lý các công trình vi phạm tại xã Phúc Thịnh.

Cùng với việc xử lý các công trình vi phạm của Công ty Cổ phần bê tông Chèm Hà Nội, UBND xã Phúc Thịnh đã lên phương án cưỡng chế thêm 2 trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trong Cụm Công nghiệp Nguyên Khê của các đơn vị gồm: Công ty cổ phần LICOGI 12.1 vào 8h ngày 25-11 và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN vào ngày 8h ngày 15-12. Lý do, các công ty này chưa tự giác thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.