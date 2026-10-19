Công ty Cổ phần 22 tổ chức chương trình chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Công ty.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Công ty tại chương trình.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ, Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của chị em trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Dù ở vị trí công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần duy trì nhịp độ sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Thời gian tới, lãnh đạo Công ty khẳng định, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, phát huy năng lực, sở trường; chú trọng bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của chị em. Qua đó, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, tạo động lực để phụ nữ Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Công ty Cổ phần 22.

Dịp này, Công ty tổ chức trao quà tặng 18 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu và 133 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động giao lưu, chơi trò chơi tập thể… góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết trong toàn Công ty.