Trạm Y tế phường Kim Liên (Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn. (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Kim Liên, thành phố Hà Nội)

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời, nội dung giải đáp về trách nhiệm chi trả tiền lương của doanh nghiệp đối với người lao động nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, công dân đặt câu hỏi với Bộ Quốc phòng với nội dung: Công ty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Người lao động của công ty nhận được quyết định gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, công ty có bắt buộc phải trả tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hay không? Trường hợp công ty không có nghĩa vụ trả lương, người lao động có được hưởng chế độ tiền lương hoặc khoản hỗ trợ nào từ cơ quan nhà nước hay không?

Trả lời nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 14/2026/QH16 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng).

Theo đó, công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

Bên cạnh đó, trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Theo Bộ Quốc phòng, các chế độ chính sách trên được quy định chi tiết tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 220/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 quy định về chế độ chính sách, công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được bảo đảm các chế độ tiền ăn bằng mức tiền một ngày cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh và được thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Về trách nhiệm chi trả, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 13/2016/NĐ-CP quy định, công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả.

Đối với công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với Ủy ban nhân dân cấp xã.