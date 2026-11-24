Vốn lớn hơn, hiệu quả sinh lời chịu sức ép

Cập nhật đến cuối quý III/2026 nhóm khoảng 80 công ty chứng khoán, giá trị quy mô tài sản đạt vượt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh hơn, ở mức 39,1%, lên gần 461.000 tỷ đồng, sau hàng loạt đợt tăng vốn. Nguồn lực tài chính được củng cố để mở rộng cho vay, đầu tư và cung ứng dịch vụ cho thị trường vốn. Tuy nhiên, theo thống kê của các chuyên gia từ Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), lợi nhuận sau thuế toàn ngành trong quý chỉ đạt 8.602 tỷ đồng, giảm 43,1% so với cùng kỳ và 25,3% so với quý trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lũy kế 12 tháng đạt 8,2%.

Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán không chỉ ở quy mô vốn và thị phần môi giới mà còn ở chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ. Ảnh: Đức Thanh

Sự chênh lệch giữa tốc độ mở rộng quy mô vốn và kết quả sinh lời diễn ra khi giao dịch trên thị trường chưa sôi động như kỳ vọng. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE quý III giảm 57,6% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới còn giảm sâu hơn khi mức phí thực nhận cũng hụt thêm phần nào trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng.

Một số doanh nghiệp chấp nhận biên lợi nhuận thấp để gia tăng thị phần, trong khi mô hình ứng dụng công nghệ tại một số công ty chứng khoán đang tạo lợi thế về chi phí hoạt động.

Trong khi mảng môi giới thu hẹp, hoạt động cho vay tiếp tục hấp thụ lượng vốn lớn. Theo số liệu thống kê của TCBS, dư nợ cho vay của 81 công ty chứng khoán đạt gần 459.955 tỷ đồng cuối quý III, mức cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập lãi cho vay tăng 37,1%, lên 12.843 tỷ đồng, đưa mảng cho vay đóng góp 52% lợi nhuận gộp toàn ngành. Tuy nhiên, chênh lệch giữa lợi suất cho vay và chi phí vốn bình quân của 10 công ty lớn giảm từ 6,1 điểm phần trăm cùng kỳ xuống 4,5 điểm phần trăm. Cho vay ký quỹ vẫn duy trì nguồn thu lãi tương đối ổn định nhờ dư nợ cao hơn cùng kỳ, nhưng hiệu quả kinh doanh giảm khi chi phí huy động tăng.

“Ngành chứng khoán cũng sẽ có thêm vai trò trong việc trở thành một trong những kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, qua đó chia sẻ áp lực cung ứng vốn với ngành ngân hàng. Với vai trò đó, tôi nghĩ chứng khoán có thể là một trong những ngành thu hút nhiều sự chú ý hơn trong năm 2027. Tuy nhiên, sự phân hóa sẽ rất lớn, tập trung vào những công ty chứng khoán có quy mô, năng lực, thị phần và duy trì được ROE cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành”. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thị trường vốn Chứng khoán DNSE, mở rộng cho vay ký quỹ đòi hỏi các công ty liên tục bổ sung vốn, nhưng chi phí huy động tăng trong khi lãi suất cho vay margin lại khó điều chỉnh tương ứng vì áp lực cạnh tranh.

Ngoài ra, mảng tự doanh cũng gặp khó khi thị trường biến động. Hiệu quả sinh lời vì vậy có sự phân hóa lớn giữa các doanh nghiệp. Theo tính toán của TCBS, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lũy kế 12 tháng của nhóm 81 công ty chứng khoán đạt 8,2%. Một số công ty chứng khoán vẫn giữ được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) cao cùng mức đòn bẩy tài chính vừa phải như VCK và TCX đạt ROE lần lượt là 13,8% và 15,6% nhờ chi phí vốn vay thấp, nguồn thu đa dạng và hiệu quả danh mục đầu tư. Trong khi đó, HCM và ACBS ghi nhận mức ROA thấp (2,7% và 2,3%) và phụ thuộc nhiều hơn vào đòn bẩy. ROE do vậy cũng nhạy cảm hơn với chi phí vốn vay. Hay trường hợp của Chứng khoán VIX, ROE lũy kế 12 tháng của VIX giảm mạnh khi không còn ghi nhận lợi nhuận tự doanh lớn như cùng kỳ năm trước.

Cạnh tranh tìm động lực tăng trưởng mới

Bước sang quý IV/2026, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán vẫn chưa có nhiều tín hiệu cải thiện khi thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân trên HOSE trong tháng 10 đạt khoảng 15.600 tỷ đồng/phiên, giảm 4,9% so với tháng trước và chưa cải thiện hơn trong nửa đầu tháng 11/2026. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của nhóm công ty chứng khoán quý IV được dự báo sẽ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ và 6% so với quý trước. Mức giảm so với cùng kỳ đã thu hẹp đáng kể từ gần 50% trong quý III/2026 nhưng chủ yếu do nền so sánh thấp.

Thanh khoản thấp tiếp tục hạn chế doanh thu môi giới, trong khi hoạt động tự doanh khó phục hồi mạnh và chi phí vốn vẫn ở mức cao, tác động tiêu cực đến khả năng phục hồi kết quả kinh doanh của ngành ngay trong quý cuối năm.

Sau nhiều đợt tăng vốn, nguồn lực tài chính của ngành đã được mở rộng đáng kể để chuẩn bị đón dòng vốn mới, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển sau nâng hạng. Tuy nhiên, sự gia tăng quy mô vốn chưa đồng nghĩa với khả năng khai thác ngay nguồn lực mới, khi thanh khoản còn hạn chế và dòng vốn ngoại chưa trở lại ổn định.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thị trường vốn Chứng khoán DNSE, mô hình kinh doanh dựa nhiều vào môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh khiến kết quả hoạt động nhóm các công ty chứng khoán đang phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường. Để giảm sự phụ thuộc này, các công ty chứng khoán có thể phát triển những dịch vụ tạo nguồn thu thường xuyên, thay vì chỉ tập trung mở rộng hoạt động sử dụng nhiều vốn như việc cung cấp dịch vụ dữ liệu, phân tích và các công cụ hỗ trợ đầu tư theo hình thức thu phí định kỳ, tư vấn đầu tư, phân phối sản phẩm tài chính, lưu ký và quản lý tài sản...

Triển vọng dài hạn của ngành còn gắn với việc mở rộng quy mô thị trường, phát triển nhà đầu tư tổ chức và việc có thêm các sản phẩm tài chính mới. Theo bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Chứng khoán MB (MBS), năm 2027, cơ hội sẽ tiếp tục phân hóa giữa các công ty chứng khoán, trong đó lợi thế thuộc về những doanh nghiệp có quy mô, năng lực cạnh tranh, thị phần và khả năng duy trì ROE cao hơn các đơn vị cùng ngành.