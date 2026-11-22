Theo SSI, nỗ lực hồi phục vẫn diễn ra khá cục bộ so với bối cảnh thận trọng chung, vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý cho nhịp hồi phục tiềm năng của chỉ số.

Kết phiên ngày 20/11, VN-Index giảm 0,83 điểm, đóng cửa tại 1688,79 điểm. Cùng chiều HNX-Index giảm 4,35 điểm, đóng cửa tại 234,59 điểm.

Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế và chưa xuất hiện cơ sở xác nhận đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm nhẹ với thanh khoản gia tăng. Chỉ số hình thành nến xanh, đóng cửa tại mức cao nhất phiên nhưng vẫn mất điểm so với phiên trước, cho thấy lực cầu đã phản ứng tích cực và kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.670 điểm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục suy giảm và quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn sau khi đánh mất đường xu hướng tăng. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi xuống sau khi giao cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế và chưa xuất hiện cơ sở xác nhận đảo chiều.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1670 – 1680. Vùng kháng cự: 1700 – 1710.

VN-Index cần tích lũy với biên độ dao động thu hẹp dần và duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn trước khi có thể kỳ vọng hồi phục để kiểm định lại vùng kháng cự quanh đường Tenkan, tương ứng 1.700 điểm”.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong xu hướng giảm và lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng, lùi về ngưỡng 1686 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số phục hồi về gần mức tham chiếu. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1688,79 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó Hàng & Dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà giảm, theo sau là Công nghệ thông tin và Truyền thông. Ở chiều ngược lại, các ngành Du lịch & Giải trí, Dầu khí, Bất động sản, Tiện ích và Dịch vụ tài chính tăng điểm nhưng mức tăng đều dưới 1%. Khối ngoại bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Về kỹ thuật, VN-Index đã phá vỡ cạnh dưới của mô hình tam giác cân. Diễn biến đường giá cùng các chỉ báo MACD và RSI cho thấy động lực ngắn hạn của chỉ số vẫn yếu. VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong xu hướng giảm và lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1650 điểm".

Hiện tại, tín hiệu vẫn chưa đủ để xác nhận khả năng tạo đáy quanh vùng giá thấp hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn chịu sự chi phối của tín hiệu giảm. Tuy nhiên, diễn biến phiên 20/11 tạo điều kiện cho một nhịp hồi kỹ thuật với mục tiêu gần tại vùng 1695–1700 điểm. Hiện tại, tín hiệu vẫn chưa đủ để xác nhận khả năng tạo đáy quanh vùng giá thấp hiện tại”.

Vùng giá 1670 - 1680 điểm vẫn đang là vùng giá thu hút lực cầu hỗ trợ chỉ số kể từ đầu năm đến nay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,1%), về mức 1688,8 điểm. Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn tiếp tục duy trì ngay từ đầu phiên sáng khiến cho chỉ số giảm về quanh vùng giá 1670 điểm. Tuy vậy, lực mua trong phiên chiều ở nhóm Vingroup (VIC), Ngân hàng và Chứng khoán đã giúp chỉ số hồi phục khoảng 20 điểm về gần mức tham chiếu. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 217 mã giảm và 96 mã tăng. Giá trị giao dịch khớp lệnh tăng 15,2% so với phiên trước, đạt 10,769 tỷ VND.

VN-Index tiếp tục duy trì vùng giá hỗ trợ 1680-1700 trong phiên hôm nay nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay đã có sự cải thiện so với các phiên giảm trước đó, cho thấy vùng giá 1670 - 1680 điểm vẫn đang là vùng giá thu hút lực cầu hỗ trợ chỉ số kể từ đầu năm đến nay. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 1700 điểm trong một vài phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại và theo dõi diễn biến của chỉ số ở vùng giá 1700 điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo”.

Kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng ở khu vực 1680-1700 với nhịp hồi phục hướng tới mốc 1730 vào tuần sau

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến tương tự White Marubozu thể hiện nỗ lực hồi phục của chỉ số trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang tiệm cận khu vực quá bán và có tín hiệu chững lại, đồng thời chỉ báo CMF đã điều chỉnh về mốc 0 và cả 2 chỉ báo nêu trên đều có dấu hiệu hình thành phân kỳ dương nên kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng ở khu vực 1680-1700 với nhịp hồi phục hướng tới mốc 1730 vào tuần sau.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng RSI và MACD đều tạo đáy hướng lên, cùng với đó chỉ báo MFI cũng hồi phục với phân kỳ dương cho thấy sự tham gia của dòng tiền bắt đáy, theo đó góp phần củng cố cho nhịp hồi phục của chỉ số trong ngắn hạn.

Dòng tiền đã có tín hiệu tham gia trở lại sau khi chỉ số điều chỉnh về vùng đáy cũ 1660-1680 và phần lớn cổ phiếu đã giảm về vùng giá chiết khấu hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu đang ở vùng giá thấp và thuộc nhóm ngành thu hút sự chú ý của dòng tiền để giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+ tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán”.

Vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý cho nhịp hồi phục tiềm năng của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - SSI)

"Cung giá thấp khiến thị trường điều chỉnh phần lớn thời gian, nhưng cầu nỗ lực cải thiện từ nửa cuối phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm, đóng cửa tại 1688,79 điểm (-0,83 điểm -0,05%), hồi phục 22 điểm so với mốc thấp nhất. Sàn HOSE có 217 mã giảm/96 mã tăng, cầu giá thấp đẩy mạnh từ cuối phiên giúp VN-Index cân bằng khoảng gap giảm và tiếp tục trụ vững trên vùng 1680. Nỗ lực hồi phục vẫn diễn ra khá cục bộ so với bối cảnh thận trọng chung, vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý cho nhịp hồi phục tiềm năng của chỉ số".

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