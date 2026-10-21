Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên tăng bùng nổ bất ngờ?

Kết phiên ngày 21/10, VN-Index tăng 46,70 điểm, đóng cửa tại 1738,67 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 3,71 điểm, đóng cửa tại 261,67 điểm.

Khả năng VN-Index đã thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn và bước vào nhịp hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn với phiên tăng điểm mạnh, đi kèm thanh khoản đột biến và vượt mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất phiên với biên độ nến rộng, cho thấy lực cầu áp đảo và dòng tiền quay trở lại tích cực.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đáy ngắn hạn quanh vùng quá bán và vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, MACD đang tiến tới giao cắt lên đường tín hiệu, với histogram âm thu hẹp và có dấu hiệu sắp đảo chiều. Các tín hiệu này củng cố khả năng VN-Index đã thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn và bước vào nhịp hồi phục.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1720 – 1730; Vùng kháng cự: 1750 – 1760.

VN-Index có thể duy trì tích lũy để củng cố nền giá mới phía trên đường MA10 quanh 1720 điểm trước khi tiếp diễn đà hồi phục và kiểm định vùng kháng cự quanh đường MA20 tại 1760 điểm”.

Quán tính hồi phục có thể tiếp diễn nhưng cần theo dõi khả năng dòng tiền duy trì sự tích cực trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng gần 47 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1738,67 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng hơn 6% nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu Vin. Bên cạnh đó, các ngành Dịch vụ tài chính, Du lịch & giải trí và Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX & UPCoM và bán ròng trên HNX.

Điểm tích cực của phiên hôm nay là thanh khoản cải thiện rõ rệt, đi kèm độ lan tỏa tốt hơn giữa các nhóm ngành. Quán tính hồi phục có thể tiếp diễn trong ngắn hạn; tuy nhiên, cần theo dõi khả năng dòng tiền duy trì sự tích cực trong các phiên tới”.

Ngắn hạn VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng 1750 điểm - 1780 điểm và chịu áp lực điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index phục hồi, vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 18/9/2026 đến nay. VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn khi giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Ngắn hạn VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng 1750 điểm - 1780 điểm và chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc trở lại.

Thị trường đã đón nhận các thông tin tương đối tích cực như các ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất huy động và cho vay. Bên cạnh đó, dư nợ ký quỹ của các công ty chứng khoán khoảng 463 ngàn tỷ đồng cuối quý 3/2026. Tốc độ tăng trưởng dư nợ ký quỹ toàn thị trường đã chậm lại, với mức tăng 2% so với quý 2/2026. Tỉ lệ dư nợ ký quỹ cuối quý 3/2026 hiện chiếm 4,5% trên vốn hóa toàn thị trường. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho thị trường, nhóm VinGroup, bất động sản, chứng khoán tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh. VN-Index cũng đang vượt lên giai đoạn giảm giá ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng giá 1715 – 1760 điểm trong các phiên tiếp theo để tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,8%), đóng cửa ở mức 1738,7 điểm. Lực cầu tham gia ngay từ đầu phiên giúp chỉ số tăng hơn 36 điểm trong phiên sáng và đà tăng tiếp tục được nới rộng trong phiên chiều. Dòng tiền lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó động lực chính đến từ nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE), Ngân hàng (MBB, BID, TCB, VCB, …), ... Độ rộng thị trường áp đảo về phía tích cực với 246 mã tăng điểm. Thanh khoản gia tăng lên mức 20,291 tỷ VND, tăng mạnh so với các phiên trước đó.

Phiên tăng điểm mạnh với thanh khoản lớn cho thấy vùng giá 1680 – 1700 điểm là vùng hỗ trợ vững chắc, đồng thời chỉ số đã vượt lên trên vùng cản ngắn hạn 1715 – 1720 điểm. Hiện tại, VN-Index đang tiếp cận đường MA20 (tương đương quanh 1740 điểm) và vùng kháng cự 1750 – 1760 điểm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng chỉ số sẽ dao động trong vùng giá 1715 – 1760 điểm trong các phiên tiếp theo để tích lũy và kiểm định lại vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong các phiên tăng mạnh, có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1,715 – 1720 điểm. Mục tiêu gia tăng tỷ trọng là các doanh nghiệp đầu ngành, có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng tích cực và có định giá phù hợp”.

Thị trường vẫn còn nhiều biến số cần theo dõi về khả năng hồi phục bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Động lượng tăng lớn mở ra triển vọng tiếp tục hồi phục một cách chọn lọc: Việc chỉ số đóng cửa tại mức giá cao nhất với biên độ lớn cho thấy động lượng tăng và tâm lý kỳ vọng đà hồi phục của thị trường vẫn còn lớn, mở ra dư địa tiếp diễn đà hồi phục hoặc ít nhất là duy trì trên vùng 1700 – 1720 điểm của chỉ số trong tuần. Tuy nhiên, đà hồi phục đáng kể đầu tiên này được hỗ trợ bởi lực cầu bắt đáy mạnh của các mã đã giảm trung hạn thay vì từ các phiên tăng bùng nổ theo đà nên chưa đủ dữ kiện xác nhận nhu cầu mua giá cao của thị trường quay lại bền vững. Vậy nên, cơ hội đầu tư vẫn chọn lọc tập trung khả quan hơn ở cổ phiếu khỏe.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Đà hồi phục ngắn hạn vẫn tiếp diễn. Dù vậy bức tranh chất lượng trung hạn của thị trường vẫn còn nhiều biến số cần theo dõi về khả năng hồi phục bền vững nên nhà đầu tư tham khảo giữ tỷ trọng quanh 50% cổ phiếu/50% tiền mặt. Tập trung theo dõi các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), và các nhóm vốn trung trung bình khác như ANV, TNG, PHP, MSH”.

Chỉ số VN-Index đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1740- 1750 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1730 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chỉ số đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1740- 1750 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này.

Trên khung đồ thị giờ , việc các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đã tiến sâu vào vùng quá mua báo hiệu xác suất cao thị trường sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh. Bên cạnh đó, do chỉ số vẫn đang di chuyển bên trong mây kumo, áp lực bán có thể bất ngờ gia tăng trở lại khi giá tiệm cận các mốc cản quanh vùng 1750 điểm.

Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành khi chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít mã vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua”.

Với trạng thái hiện tại, vùng 1780–1800 điểm là mục tiêu tiếp theo của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt kháng cự 1715 điểm với sự hỗ trợ của thanh khoản gia tăng, qua đó xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Với trạng thái hiện tại, vùng 1780–1800 điểm là mục tiêu tiếp theo của chỉ số. Các nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời nhiều khả năng sẽ được giới hạn quanh khu vực 1715 (+/-5) điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.