Theo báo cáo tài chính quý III/2026 đã công bố, quy mô danh mục tự doanh tại ngày 30/9/2026 của CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) đã tăng gần gấp đôi so với đầu năm, lên 1.057 tỷ đồng.

Quy mô danh mục tự doanh tăng mạnh khi NSI gia tăng đầu tư trái phiếu trong vài quý gần đây. Hiện NSI đang nắm giữ 538 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thuộc 6 mã trái phiếu được phát hành bởi: HDBank (3 lô trái phiếu, tổng trị giá khoảng 200 tỷ đồng), BIDV (2 lô trái phiếu, trị giá 150 tỷ đồng) và CTCP Thời Đại Mới T&T (188 tỷ đồng).

Danh mục cũng bao gồm hàng chục mã cổ phiếu trị giá 519 tỷ đồng, chủ yếu là các mã liên quan đến hệ sinh thái Việt Phương Group như VAB của VietABank (giá gốc 40,9 tỷ đồng), SAM của SAM Holdings (151 tỷ đồng), DVN của Dược Việt Nam (157 tỷ đồng), CCI của Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (13,6 tỷ đồng), SJS của SJ Group (giá gốc 95 tỷ đồng) và TTE của Năng lượng Trường Thịnh (19,5 tỷ đồng)...

Trong đó, 1 mã chứng khoán mới xuất hiện trong danh mục tự doanh kỳ này của NSI là mã OPC của CTCP Dược phẩm OPC với trị giá đầu tư 41,8 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, NSI đang tạm lỗ 3 tỷ đồng từ khoản đầu tư này.

Dược phẩm OPC tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26. Ban lãnh đạo và cơ cấu cổ đông của Dược phẩm OPC hiện nay có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Việt Phương Group.

Ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT Dược phẩm OPC hiện đồng thời là lãnh đạo, cựu lãnh đạo một số doanh nghiệp trong nhóm Việt Phương Group như CTCP Capella Group, CTCP SAM Holdings, CTCT Chứng khoán Quốc gia... Bà Hàn Thị Khánh Vinh, thành viên HĐQT Dược phẩm OPC cũng từng có thời gian đảm nhiệm vị trí Phó TGĐ tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, tại thời điểm 30/6/2026, Dược phẩm OPC có cổ đông lớn là Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã: DVN). Ông Hoàng Lê Sơn và bà Hàn Thị Khánh Vinh cũng đồng thời là thành viên HĐQT tại Dược Việt Nam.

Như vậy, tổng cộng các mã chứng khoán liên quan Việt Phương Group chiếm khoảng 49% danh mục tự doanh của NSI tại cuối quý III/2026.

Trong một diễn biến liên quan, gần đây, CTCP Dược phẩm OPC đã công bố thông tin về việc ông Trịnh Xuân Vương (cổ đông lớn nhất tại OPC, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty trong khoảng 10 năm trước khi chuyển sang vị trí thành viên HĐQT từ tháng 10/2021) cùng một số người liên quan đăng ký bán khoảng 11,9 triệu cổ phần OPC đang nắm giữ, tương đương khoảng 15,91% vốn điều lệ. Các giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/11 – 19/12/2026, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, với mục đích thay đổi danh mục đầu tư.