Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MSN, khả quan với PVD và DCM

Công ty chứng khoán phân tích và đưa ra nhận định mua/bán đối với các cổ phiếu MSN, PVD và DCM. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu MSN, PVD và DCM, với giá mục tiêu lần lượt là 118.100 đồng/cổ phiếu, 22.300 đồng/cổ phiếu và 40.600 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và các yếu tố hỗ trợ định giá.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), với giá mục tiêu 118.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 64%.

VCBS xây dựng mức định giá dựa trên hệ số P/E mục tiêu khoảng 13,4 lần, phản ánh triển vọng của hệ sinh thái tiêu dùng và mảng vật liệu công nghệ cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 52.137 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.371 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ Masan High-Tech Materials (MSR), trong bối cảnh giá vonfram duy trì ở mức cao, hỗ trợ cải thiện doanh thu và lợi nhuận của hoạt động khai khoáng.

Ở mảng tiêu dùng, Masan Consumer (MCH) tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao, trong khi WinCommerce (WCM) cải thiện chất lượng tăng trưởng. Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Lepus, doanh nghiệp do Masan sở hữu 100% vốn, đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH, tương đương khoảng 5,6% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Masan tại Masan Consumer dự kiến tăng từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo VCBS, các động lực tăng trưởng của Masan có khả năng tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2026-2027. Hiệu quả vận hành tại các cửa hàng mới cải thiện giúp WinCommerce có khả năng tự tài trợ cho quá trình mở rộng mạng lưới. Trong khi đó, Masan MEATLife được hỗ trợ bởi việc gia tăng tỷ trọng thịt có thương hiệu, còn Masan Consumer tiếp tục hưởng lợi từ chiến lược cao cấp hóa sản phẩm và đổi mới danh mục.

Bên cạnh triển vọng kinh doanh, dòng tiền tự do cải thiện được kỳ vọng tạo điều kiện để Masan giảm đòn bẩy tài chính, hạn chế áp lực chi phí lãi vay và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới.

Đối với cổ phiếu PVD, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) nâng khuyến nghị từ trung lập lên khả quan, đồng thời nâng giá mục tiêu 12 tháng đối với cổ phiếu Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) lên 22.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 19,9%.

Trong quý II/2026, PVD ghi nhận doanh thu thuần 3.028 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 32,2%, xuống 163 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí trong giai đoạn mở rộng đội giàn khoan.

Dù kết quả ngắn hạn thấp hơn kỳ vọng, SSI cho rằng triển vọng dài hạn của PVD vẫn tích cực khi thị trường khoan dầu khí được kỳ vọng dần cải thiện. Việc giá cổ phiếu điều chỉnh trong thời gian qua cũng khiến định giá trở nên hấp dẫn hơn, tạo cơ sở để công ty chứng khoán nâng khuyến nghị.

SSI dự báo năm 2026, PVD đạt doanh thu thuần khoảng 12.097 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 4,3%. Theo dự báo này, cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 16,6-16,7 lần trong năm 2026, trước khi giảm xuống khoảng 11,4 lần trong năm 2027.

Ngoài triển vọng hoạt động kinh doanh, SSI kỳ vọng PVD có thể chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 5,4%. Tuy nhiên, chi phí vận hành đội giàn, lãi vay và khả năng phục hồi của nhu cầu khoan dầu khí chậm hơn dự kiến vẫn là những rủi ro cần theo dõi.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) nâng khuyến nghị lên khả quan đối với cổ phiếu CTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM), với giá mục tiêu 40.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 20,5%.

VNDIRECT dự báo năm 2026, DCM đạt doanh thu 20.989 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 2.649 tỷ đồng, tăng 35,1%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ triển vọng giá bán và sản lượng urê xuất khẩu cùng cải thiện.

Cụ thể, sản lượng urê xuất khẩu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 513.000 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục. Giá bán urê bình quân được kỳ vọng tăng 20,7%, qua đó giúp biên lợi nhuận gộp của mảng urê mở rộng lên khoảng 40,1%.

Triển vọng của DCM được hỗ trợ bởi mặt bằng giá phân bón thuận lợi và khả năng đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh nguồn cung urê toàn cầu còn nhiều yếu tố hạn chế. Về định giá, VNDIRECT cho rằng cổ phiếu đang ở vùng tương đối hấp dẫn khi P/E 12 tháng gần nhất khoảng 6,5 lần, thấp đáng kể so với mức trung bình 5 năm khoảng 11,2 lần.

Bên cạnh đó, DCM có P/B khoảng 1,4 lần, ROE đạt khoảng 23,2%, cùng lượng tiền mặt và dòng tiền tốt, tạo dư địa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. Dù vậy, rủi ro giá urê thế giới giảm mạnh hơn dự kiến, giá khí đầu vào tăng hoặc thị trường xuất khẩu kém thuận lợi có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận sau giai đoạn tăng trưởng cao.