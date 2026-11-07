Công ty chứng khoán Hàn Quốc thừa nhận để rò rỉ thông tin

Theo doanh nghiệp này, các truy cập trái phép từ bên ngoài đã diễn ra trong các ngày 4/11 và 5/11, nhắm vào dịch vụ đăng nhập xác thực bằng điện thoại trên nền tảng web di động và hệ thống nội bộ của công ty. Hậu quả là khoảng 3.800 số tài khoản khách hàng bị lộ, đồng thời thông tin của 35.255 nhân viên, cựu nhân viên và nhân sự thuê ngoài cũng bị truy cập trái phép.

Phần dữ liệu bị rò rỉ liên quan đến nhân sự bao gồm họ tên, mã số nhân viên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động và mật khẩu đã được mã hóa. Công ty cho biết các thông tin định danh nhạy cảm như số đăng ký cư trú, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe hoặc số đăng ký người nước ngoài không nằm trong số dữ liệu bị lộ.

Mirae Asset Securities cho biết đã lập tức chặn các đường truy cập bị xâm nhập ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ các địa chỉ IP bên ngoài, đồng thời kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp để xử lý sự cố.

Công ty cũng đã báo cáo vụ việc tới Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính (FSS) và Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc theo quy định.

Theo công ty, sự cố là trường hợp dữ liệu bị truy cập và xem trái phép từ bên ngoài mà không có quyền hạn thích hợp, song không dẫn tới lây nhiễm mã độc hay làm gián đoạn hoạt động dịch vụ. Cho đến nay, chưa ghi nhận thiệt hại tài chính phát sinh từ vụ việc, trong khi các hệ thống và dịch vụ chủ chốt, bao gồm trang web của công ty, vẫn hoạt động bình thường.

Trong thông báo gửi khách hàng, hai đồng Giám đốc điều hành Kim Mi-seob và Heo Sun-ho đã bày tỏ xin lỗi vì không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời cho biết công ty đang tiến hành điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc, cách thức dữ liệu bị rò rỉ và xây dựng các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn sự cố.