Công ty chứng khoán đầu tiên xác thực, ký số từ xa qua VNeID

Hôm nay (28/9), Nghị định của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực.

Theo quy định trên, tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động chứng khoán phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Thực hiện quy định trên, VNDIRECT triển khai xác thực khách hàng và ký số từ xa qua VNeID.

Xác thực tài khoản chứng khoán trên ứng dụng VNDIRECT DGO qua VNeID.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR), C06, Bộ Công an từ năm 2025. Trên cơ sở hợp tác này, VNDIRECT triển khai xác thực điện tử, ký số từ xa qua VNeID và tiếp tục hoàn thiện phương thức xác thực khách hàng trên ứng dụng VNDIRECT DGO.

Theo VNDIRECT, đây là công ty chứng khoán đầu tiên ký kết hợp tác với Trung tâm RAR để đưa dịch vụ xác thực điện tử do Bộ Công an phát triển vào hệ thống giao dịch số. Hiện trên ứng dụng VNDIRECT DGO, khách hàng có thể thực hiện liên kết, xác thực tài khoản giao dịch bằng cách xác nhận chia sẻ thông tin qua VNeID hoặc quét chip căn cước bằng thiết bị hỗ trợ NFC, theo hướng dẫn của công ty.

VNDIRECT cũng hướng dẫn khách hàng sử dụng chữ ký số từ xa qua VNeID khi giao kết hợp đồng mở tài khoản hoặc đăng ký sản phẩm, dịch vụ. Đây là hai thao tác có mục đích khác nhau: một bên xác thực thông tin tài khoản, bên kia ký hợp đồng điện tử.

Theo đại diện VNDIRECT, tài khoản chứng khoán gắn trực tiếp với tài sản và quyền giao dịch của nhà đầu tư. Việc xác thực chính xác danh tính giúp hạn chế nguy cơ giả mạo, đồng thời tăng độ tin cậy của giao dịch.

Trên nền tảng hợp tác với Trung tâm RAR, VNDIRECT dự kiến tiếp tục phát triển năng lực định danh và xác thực để hỗ trợ nhiều hành trình dịch vụ. Các giải pháp như đối sánh khuôn mặt, kiểm tra tính hiện diện hay phương thức đăng nhập mới sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện kỹ thuật, phạm vi hợp tác và quy định pháp luật.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, quy định tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động chứng khoán phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Quy định này cũng áp dụng với các lĩnh vực như giáo dục, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, vận tải, du lịch, dược và khám chữa bệnh. Riêng tài khoản chứng khoán đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực trước ngày 31/12/2026. Tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước thời điểm nghị định có hiệu lực có thời hạn riêng, trước ngày 30/6/2027.