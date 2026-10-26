Công ty chứng khoán An Bình báo lãi hơn 600 tỷ đồng sau 9 tháng

Lãi tự doanh gấp 20 lần cùng kỳ, sớm vượt kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Chứng khoán An Bình ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 376 tỷ đồng, tăng 552% so với quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 316 tỷ đồng, tăng khoảng 580% so với cùng kỳ.

Kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 411,8 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 82,7% doanh thu hoạt động.

Khoản thu này bao gồm gần 267,9 tỷ đồng lãi bán tài sản tài chính, gần 109,6 tỷ đồng chênh lệch tăng do đánh giá lại danh mục và hơn 34,3 tỷ đồng cổ tức, tiền lãi phát sinh từ các khoản đầu tư.

Ở chiều ngược lại, công ty ghi nhận hơn 37,1 tỷ đồng lỗ FVTPL, trong đó gần 35,5 tỷ đồng đến từ đánh giá lại tài sản tài chính. Sau khi trừ các khoản lỗ, chênh lệch lãi và lỗ FVTPL đạt khoảng 374,6 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ.

Trong khi hoạt động đầu tư tài chính tăng mạnh, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán lại giảm 59,1% so với cùng kỳ, còn khoảng 15,4 tỷ đồng; chi phí môi giới cũng giảm 35,8% xuống gần 14,8 tỷ đồng.

Đối với hoạt động cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 17,9% so với quý III/2025. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt khoảng 20,2 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 941 tỷ đồng, tăng 176,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 602 tỷ đồng, tăng 361%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 496 tỷ đồng, tăng 370,6%. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 600 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm, vượt mục tiêu khoảng 2,1 tỷ đồng.

Lãi từ tài sản tài chính FVTPL chiếm khoảng 82,7% doanh thu hoạt động quý III/2026 của Chứng khoán An Bình.

Danh mục tự doanh và quy mô tài sản mở rộng mạnh mẽ

Tăng trưởng lợi nhuận của Chứng khoán An Bình diễn ra cùng với sự mở rộng đáng kể của danh mục đầu tư. Tại ngày 30/9/2026, giá trị ghi sổ các tài sản tài chính FVTPL đạt hơn 3.651 tỷ đồng, gấp khoảng 7,2 lần so với mức gần 505 tỷ đồng đầu năm.

Xét theo giá gốc, danh mục FVTPL đạt gần 3.412 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.232 tỷ đồng, tiếp đến là cổ phiếu chưa niêm yết gần 754 tỷ đồng. Danh mục còn có hơn 177 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, gần 197 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và khoảng 51,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Bên cạnh mảng tự doanh, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 1.775 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 32,8% so với đầu năm. Nếu tính cả khoản ứng trước tiền bán chứng khoán, tổng các khoản cho vay đạt hơn 1.924 tỷ đồng, tăng khoảng 23%.

Việc mở rộng danh mục đầu tư cũng thể hiện rõ trên dòng tiền của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó biến động tăng tài sản FVTPL làm giảm dòng tiền gần 2.959 tỷ đồng. Cùng kỳ, doanh nghiệp thu 2.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, góp phần đưa dòng tiền tài chính đạt dương gần 2.241 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán An Bình đạt hơn 7.506 tỷ đồng, tăng 59,2% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 4.089 tỷ đồng, tăng 156,2%, trong khi nợ phải trả ở mức hơn 3.418 tỷ đồng. Riêng vốn góp của chủ sở hữu tăng từ hơn 1.011 tỷ đồng lên gần 3.012 tỷ đồng.