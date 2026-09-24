Công ty chủ quản của Himass và TanVuu lên tiếng

Hai tuyển thủ Himass (trái) và TanVuu (phải) là nhân vật chính trong ồn ào về giải giao hữu PUBG quốc tế thời gian qua.

Ngay sau thông báo cấm thi đấu vĩnh viễn trên toàn cầu đối với hai tuyển thủ Himass và TanVuu, hai tổ chức eSports đại diện là Anyone’s Legend (AL) và GAM x TE đã đồng loạt phát đi thông báo chính thức tối 23/9.

Cả hai đơn vị đều bày tỏ sự bất bình trước hình thức xử lý kịch khung từ nhà phát hành KRAFTON, đồng thời khẳng định sẽ đồng hành cùng tuyển thủ trong quy trình giải trình.

Trong thông báo từ GAM x TE, Ban quản lý khẳng định không phủ nhận việc TanVuu và Himass tiếp nhận thông tin qua chat livestream cá nhân trong lúc thi đấu, nhưng phản đối gay gắt mức phạt khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn toàn hệ thống.

GAM x TE nhấn mạnh đây là một giải đấu giao lưu, nơi việc phát sóng cá nhân là một phần của sự kiện. Đáng chú ý, tại thời điểm sự việc xảy ra, bộ quy tắc riêng của giải đấu không nêu cụ thể về hành vi này. Tổ chức cho rằng KRAFTON không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên tuyển thủ trẻ khi chính nhà phát hành đã thừa nhận sai sót trong khâu vận hành, hướng dẫn và truyền thông thiếu nhất quán.

Thông báo chính thức từ công ty chủ quản của hai tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Facebook.

Tương tự, phía Anyone’s Legend cho biết đang cùng Himass rà soát lại toàn bộ quy tắc giải đấu, quy trình vận hành và các hướng dẫn mà tuyển thủ nhận được tại thời điểm diễn ra sự kiện.

AL nhấn mạnh một quyết định có thể chấm dứt vĩnh viễn sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải dựa trên các căn cứ đầy đủ, rõ ràng và nhất quán. Đại diện AL khẳng định không yêu cầu sự ưu ái mà chỉ mong muốn tuyển thủ được đối xử công bằng theo đúng chuẩn mực.

Cả hai tổ chức đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với nhà phát hành KRAFTON, bao gồm:

Thiết lập quy trình giải trình công bằng, minh bạch với thời hạn và tiêu chí rõ ràng.

Xem xét lại tính tương xứng giữa mức xử phạt vĩnh viễn với hành vi vi phạm trong bối cảnh lỗi vận hành từ phía Ban tổ chức.

Công khai các bằng chứng cụ thể (livestream, video, replay) thay vì chỉ đưa ra kết luận chung chung.

Bên cạnh đó, cả AL và GAM x TE đều kêu gọi cộng đồng trong nước lẫn quốc tế ngừng mọi hành vi công kích cá nhân, quốc tịch hay gia đình các bên liên quan, hướng tới việc nhìn nhận sự việc dựa trên sự thật và tinh thần thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Dù thừa nhận cơ hội đảo ngược kết quả là rất mong manh, GAM x TE khẳng định sẽ làm mọi cách trong khả năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TanVuu. Trong khi đó, Anyone’s Legend cho biết sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thêm thông tin chính thức.

Trước đó, vào chiều 23/9 KRAFTON xác nhận hai tuyển thủ vi phạm hành vi sử dụng thông tin bên ngoài dựa trên dữ liệu trận đấu cùng video liên quan. Nhà phát hành áp dụng án phạt khóa tài khoản và cấm thi đấu vĩnh viễn trên toàn hệ thống giải chính thức, song vẫn cho phép thực hiện quy trình giải trình.

KRAFTON khẳng định giữ vững lập trường chưa từng cho phép hành vi sử dụng thông tin bên ngoài trong bất kỳ giải đấu nào, bất kể tính chất hay quy mô giải thưởng.