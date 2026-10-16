Công ty Cao su Đà Nẵng thông báo Tổng giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt 'bị khởi tố' và thay đổi nhân sự cấp cao

Thông báo cho hay: ngày 16-10 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành nghị quyết thông qua nội dung về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Lý do miễn nhiệm đối với ông Nhựt là "bị khởi tố". Ông Nhựt không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Văn Trung Tâm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc được giao phụ trách điều hành, thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 16-10-2026.

Công Khanh