Công ty Cà phê 15: Gắn hiệu quả sản xuất với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Cà phê 15 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chi phí, chủ động cân đối vốn, chăm sóc vườn cây, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến hết tháng 9, giá trị sản xuất đạt 146,6 tỷ đồng, doanh thu đạt 256,71 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng. Công ty bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; thu nhập bình quân đạt 18,9 triệu đồng/người/tháng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cà phê 15.

Đại tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty Cà phê 15 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Công ty chú trọng đổi mới phương pháp canh tác, đầu tư chế biến, từng bước phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Diện tích cà phê hữu cơ đạt chứng nhận tiêu chuẩn USDA-NOP; các mô hình nuôi cá, trồng chuối, dứa, tự ủ phân đạm cá, làm thuốc trừ sâu sinh học... được triển khai phục vụ chăm sóc cây trồng.

Nhà máy chế biến cà phê bột với dây chuyền rang, xay, đóng gói hiện đại đã đưa vào vận hành; cả 5 sản phẩm tham gia đánh giá đều đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Đoàn công tác kiểm tra điều lệnh tại Công ty Cà phê 15.

Ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, Công ty đã số hóa gần 1.000 vườn cây trên nền tảng CF15 Office để theo dõi diện tích, lịch sử canh tác, vật tư, sản lượng và chi phí; từng bước sử dụng hợp đồng điện tử, nhật ký sản xuất điện tử, mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến.

Đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Công ty Cà phê 15.

Cùng với nhiệm vụ kinh tế, Công ty duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung hệ thống văn kiện, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác quản lý đất quốc phòng, đất dự án, tuần tra bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng được thực hiện thường xuyên. Đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát hồ sơ, tổ chức đối thoại, giải quyết kiến nghị của người lao động và các hộ liên kết sản xuất theo hợp đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra nhà máy chế biến cà phê.

Tại hai khu kinh tế - quốc phòng Cư M’gar và Quảng Sơn, Công ty duy trì các mô hình cải tạo vườn cà phê, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Các dự án hỗ trợ bò, dê sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trong giai đoạn trước bước đầu giúp 38 hộ thoát nghèo, 42 hộ chuyển từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương ghi nhận, biểu dương kết quả của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Cà phê 15 trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra thực tế mô hình trồng, cấy ghép cây cà phê.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Công ty Cà phê 15 tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững. Đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, tài chính, tài sản; giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn đơn vị.