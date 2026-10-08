Công ty bất động sản bàn giao nhà được lắp sẵn robot

Cánh tay robot của MW có thể thực hiện nhiều việc nhà khác nhau. Ảnh: MW.

Công ty khởi nghiệp MW tại Tokyo (Nhật Bản) đang phát triển kiểu nhà ở tích hợp robot giúp việc Living Home. Khác với robot hình người có thể đi lại, hệ thống của MW sử dụng 2 cánh tay robot di chuyển trên đường ray gắn vào trần nhà.

MW dự kiến thương mại hóa nhà ở tích hợp robot từ năm 2028. Công ty hiện triển khai ý tưởng này tại các dự án bất động sản tại Tokyo, Yokohama và Fukuoka. Những căn nhà thuộc đợt mở bán đầu tiên có giá 200-400 triệu yên (1,27-2,5 triệu USD).

Tại sự kiện ra mắt ngày 10/9 ở Tokyo, MW giới thiệu nguyên mẫu robot MW bot trong một ngôi nhà di động phục vụ thử nghiệm. Robot có 2 cánh tay với bộ phận kẹp ở đầu, được thiết kế để thao tác với các vật dụng gia đình.

Trong buổi trình diễn, robot thực hiện một số công việc như phân loại thực phẩm, cất đồ vào tủ lạnh và gấp quần áo. Hệ thống di chuyển dọc trần nhà, tiếp cận khu vực cần thao tác rồi trở về vị trí ban đầu.

Tuy nhiên, màn trình diễn được thực hiện bằng phương pháp điều khiển từ xa, chưa phải hoạt động tự động hoàn toàn bằng AI. MW dự kiến hoàn thiện nhà thử nghiệm tích hợp robot trong năm 2027, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường một năm sau đó.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của MW nằm ở việc thiết kế nhà ở và robot thành một hệ thống thống nhất.

Theo công ty, robot hình người phải liên tục giữ thăng bằng và tránh vật cản khi di chuyển. Điều này đặc biệt khó khăn trong những căn nhà có diện tích nhỏ. Hệ thống gắn trần giúp giải phóng không gian sàn và hạn chế nguy cơ va chạm với người sử dụng.

Công ty Nhật Bản cũng phát triển nền tảng MW Intelligence nhằm kết nối mạng lưới cảm biến và robot trong nhà. Công nghệ này hướng đến khả năng nhận biết môi trường, đánh giá tình huống và điều phối các hoạt động gia đình.

Theo CEO Shuzo Narita, một người trung bình dành khoảng 2 giờ 40 phút mỗi ngày cho việc nhà. Ông cho rằng cuộc sống có thể thay đổi đáng kể nếu khoảng thời gian này được giải phóng.

MW đã kêu gọi tổng cộng 3 tỷ yên (19 triệu USD) trong vòng gọi vốn hạt giống, bao gồm vốn đầu tư và các khoản vay. Công ty đặt mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế từ năm 2029, tiến tới lắp đặt trên quy mô 10.000 căn nhà/năm vào năm 2035.

Việc tích hợp robot vào công trình đặt ra những thách thức về chi phí, bảo trì và nâng cấp thiết bị. Hiện MW chưa công bố giá bán riêng của hệ thống robot. Thành công của mô hình này sẽ phụ thuộc vào khả năng vận hành tự động, ổn định trong môi trường sinh hoạt thực tế.