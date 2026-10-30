Công ty Apatit Việt Nam cần thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn (1678)

Hiện tại Công ty Apatit Việt Nam đang cần thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, đánh giá và xây dựng hồ sơ xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Công ty (có nội dung yêu cầu công việc tại phụ lục kèm theo).

Để có cơ sở xây dựng dự toán, xem xét lựa chọn hình thức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, Công ty Apatit Việt Nam trân trọng kính mời Quý khách hàng gửi bản chào giá về Công ty Apatit Việt Nam qua đường bưu điện, gửi trực tiếp đến địa chỉ:

Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Apatit Việt Nam;

Đại lộ Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố số 8, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Và bản mềm file scan báo giá, định dạng file .pdf (nếu có) vào địa chỉ email: [email protected]

* Yêu cầu nội dung chào giá cụ thể như sau:

Đơn giá, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác để thực hiện dịch vụ;

Tiến độ thực hiện;

Điều kiện thanh toán.

Thời gian nhận báo giá: hết ngày 03/11/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

PHỤ LỤC

Kèm theo công văn số 1678/APTVN-KHVT ngày 29 tháng 10 năm 2026

MỤC ĐÍCH

Rà soát, thống kê và phân loại các hệ thống thông tin đang được quản lý, khai thác tại Công ty và các Chi nhánh.

Đánh giá vai trò, phạm vi, mức độ quan trọng và mức độ ảnh hưởng của từng hệ thống đối với hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xác định cấp độ an toàn thông tin phù hợp đối với từng hệ thống thông tin theo quy định hiện hành.

Xây dựng đầy đủ hồ sơ đề xuất cấp độ và các tài liệu liên quan, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Xác định các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin tương ứng với cấp độ được xác định, làm cơ sở xây dựng kế hoạch và lộ trình đầu tư, nâng cấp các giải pháp bảo mật.

Nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện, ứng phó và khắc phục các sự cố an toàn thông tin; góp phần bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định của các hệ thống thông tin phục vụ quản trị và sản xuất của Công ty.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN THUÊ TƯ VẤN

Đơn vị tư vấn được thuê thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Khảo sát, thu thập thông tin

Khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin, hạ tầng mạng, máy chủ, thiết bị bảo mật, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các thành phần liên quan.

Rà soát các hệ thống thông tin đang vận hành tại Công ty và các Chi nhánh.

Thu thập thông tin về mục đích, chức năng, phạm vi sử dụng, đối tượng khai thác và dữ liệu được xử lý trên từng hệ thống.

Rà soát mô hình quản lý, vận hành và trách nhiệm của các đơn vị đối với từng hệ thống.

Phân loại và xác định cấp độ

Phân tích mức độ quan trọng của từng hệ thống thông tin.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng khi xảy ra sự cố đối với tính bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Xác định cấp độ an toàn thông tin phù hợp đối với từng hệ thống.

Xác định phạm vi hệ thống, chủ quản hệ thống và các thành phần cần bảo vệ.

Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ

Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho từng hệ thống theo quy định.

Xây dựng mô tả tổng thể hệ thống và các thành phần của hệ thống.

Xác định các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin tương ứng với cấp độ.

Xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển của Công ty.

Hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu kỹ thuật và tài liệu thuyết minh phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt.

Rà soát và hoàn thiện hồ sơ

Tổ chức họp, trao đổi với các phòng/ban và Chi nhánh có liên quan để thống nhất nội dung hồ sơ.

Tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của Công ty.

Hỗ trợ Công ty giải trình các nội dung liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ nếu cần thiết.

Bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và hướng dẫn để Công ty tiếp tục quản lý, cập nhật cấp độ khi hệ thống có thay đổi.

III. PHẠM VI THỰC HIỆNPhạm vi tư vấn bao gồm các hệ thống thông tin thuộc Công ty Apatit Việt Nam và các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc có sử dụng, quản lý hoặc vận hành hệ thống công nghệ thông tin.Trước mắt tập trung rà soát các nhóm hệ thống:

Hệ thống phục vụ quản lý, điều hành của Công ty;

Hệ thống quản lý sản xuất;

Hệ thống quản lý tài chính, kế toán, nhân sự;

Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung;

Hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ và các nền tảng công nghệ thông tin;

Các hệ thống ứng dụng chuyên ngành;

Các hệ thống giám sát, quan trắc, tự động hóa có kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống CNTT;

Các hệ thống thông tin khác được xác định có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phạm vi và danh mục chính thức sẽ được xác định sau khi đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát thực tế.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Đơn vị tư vấn được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản:

Có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin, quản trị hệ thống thông tin và xây dựng hồ sơ xác định cấp độ an toàn thông tin.

Có đội ngũ nhân sự có chuyên môn phù hợp, am hiểu các quy định pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Có kinh nghiệm triển khai tư vấn cho các doanh nghiệp có quy mô, mô hình tổ chức và hệ thống CNTT tương đồng với Công ty.

Có phương pháp khảo sát, đánh giá và xây dựng hồ sơ rõ ràng, khoa học, phù hợp với thực tế vận hành của Công ty.

Cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin, dữ liệu, tài liệu, cấu hình hệ thống và các thông tin nội bộ được Công ty cung cấp trong quá trình tư vấn.

Có trách nhiệm phối hợp, giải trình và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Công ty và cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi hợp đồng.

SẢN PHẨM BÀN GIAO

Dự kiến sản phẩm của gói tư vấn gồm:

Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng an toàn thông tin;

Danh mục các hệ thống thông tin và phạm vi quản lý;

Kết quả phân loại, xác định cấp độ an toàn thông tin;

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của từng hệ thống;

Phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ;

Các sơ đồ, bảng biểu, tài liệu kỹ thuật liên quan;

Hồ sơ hoàn thiện phục vụ thẩm định, phê duyệt;

Báo cáo tổng hợp và các tài liệu hướng dẫn quản lý, cập nhật hồ sơ cấp độ.

HIỆU QUẢ DỰ KIẾN

Việc thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp giúp Công ty:

Có được hồ sơ xác định cấp độ an toàn thông tin đầy đủ, thống nhất và phù hợp với thực tế.

Xác định rõ các hệ thống quan trọng cần ưu tiên bảo vệ.

Làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống an toàn thông tin theo mức độ rủi ro và yêu cầu bảo vệ.

Hạn chế nguy cơ mất dữ liệu, gián đoạn hoạt động và các sự cố an toàn thông tin.

Nâng cao năng lực quản trị, giám sát và ứng phó sự cố an toàn thông tin.

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Tạo nền tảng an toàn cho việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và phát triển các hệ thống số của Công ty.