Công ty Anthropic ra mắt các mô hình AI mới trước thềm IPO

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Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic ngày 9/11 thông báo sẽ phát hành các phiên bản nâng cấp của hai mô hình AI tiên tiến nhất là Fable 5.2 và Mythos 5.2, trong bối cảnh doanh nghiệp này chuẩn bị tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến vào tuần lễ ngày 16/11.

Theo thông báo của Anthropic, hai mô hình mới có tốc độ xử lý nhanh hơn tới 30% so với các phiên bản trước, đặc biệt trong những tác vụ phức tạp như lập trình, đồng thời giảm khoảng 20% chi phí vận hành.

Cả Fable 5.2 và Mythos 5.2 đều được xây dựng trên cùng một nền tảng mô hình cơ bản, nhưng có phạm vi tiếp cận khác nhau. Fable 5.2 được tích hợp các cơ chế bảo vệ nhằm ngăn chặn phần lớn những yêu cầu liên quan đến an ninh mạng và sinh học có nguy cơ gây hại, do đó được cung cấp rộng rãi cho người dùng.

Trong khi đó, Mythos 5.2 có ít hạn chế hơn và chỉ dành cho các tổ chức đã qua thẩm định, hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng hoặc nghiên cứu y sinh.

Các phiên bản đầu tiên của Fable và Mythos từng gây tranh cãi sau khi ra mắt hồi tháng 6/2026. Bộ Thương mại Mỹ khi đó viện dẫn những quan ngại về an ninh quốc gia và yêu cầu Anthropic hạn chế quyền truy cập của công dân nước ngoài. Các biện pháp kiểm soát này được dỡ bỏ vài tuần sau đó.

Việc ra mắt các mô hình mới diễn ra trong thời điểm Anthropic chuẩn bị IPO, dự kiến huy động tới 100 tỷ USD, có khả năng trở thành một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

Công ty có trụ sở tại San Francisco được kỳ vọng đạt mức định giá hơn 1.000 tỷ USD, mặc dù một số ước tính gần đây đã giảm so với mức đỉnh 2.000 tỷ USD.

Đợt IPO của Anthropic được giới đầu tư xem là phép thử quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của ngành AI, cũng như khả năng duy trì làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào lĩnh vực này.

Theo hồ sơ chứng khoán công bố đầu tháng 11, doanh thu của Anthropic trong quý 3/2026 đạt 17 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại so với các quý trước do cạnh tranh ngày càng gay gắt từ OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, và các đối thủ cung cấp mô hình AI chi phí thấp hơn, trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Anthropic ghi nhận khoản lỗ hoạt động 567 triệu USD trong quý 3, chủ yếu do chi phí mua năng lực tính toán ngắn hạn tăng cao. Triển vọng định giá của công ty cũng chịu ảnh hưởng từ đợt suy giảm chung trên thị trường chứng khoán sau một loạt báo cáo tài chính quý khiến nhà đầu tư lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư lớn vào AI.

Ngoài những yếu tố thị trường, môi trường chính sách tại Mỹ cũng có thể tác động đến kế hoạch phát triển của Anthropic. Việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 làm gia tăng những quan ngại về khả năng siết chặt quy định đối với ngành công nghệ, đặc biệt là hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Một số sáng kiến hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu thông qua các cuộc bỏ phiếu ở cấp địa phương có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng hạ tầng tính toán của các doanh nghiệp AI, trong đó có Anthropic, OpenAI, Meta, Microsoft và Google.

Những yếu tố này đặt ra thách thức đối với triển vọng tăng trưởng của ngành, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI với quy mô ngày càng lớn./.